Internacional Italia Silvio Berlusconi pacede leucemia y está ingresado en la UCI Agencias | EITB Media Publicado: 06/04/2023 11:42 (UTC+2) Última actualización: 06/04/2023 12:04 (UTC+2) Fuentes cercanas han confirmado que el líder de Forza Italia y ex primer ministro del país padece leucemia y que se encuentra en situación grave. Su partido no ha querido entrar en detalles sobre este aspecto.

El ex primer ministro de Italia y líder del partido Forza Italia, Silvio Berlusconi está ingresado en la unidad de cuidados intensivos del hospital San Rafaelle de Milán.

Las autoridades médicas no han informado sobre el estado en el que se encuentra, aunque su compañero de partido y ministro de Exteriores, Antonio Tajani, ha afirmado que está estable y "ha pasado una noche tranquila". No obstante, fuentes cercanas han confirmado que Silvio Berlusconi padece leucemia y se encuentra grave. El diario Corriere della Sera ha publicado que la razón de la hospitalización ha sido una neumonía a raíz de la leucemia que padece.



Miembros del partido Forza Italia han preferido no entrar en detalles sobre esa cuestión. En un comunicado, Forza Italia tan solo ha asegurado que varios compañeros del partido han podido hablar por teléfono con Berlusconi y que les ha pedido que no desatiendan sus tareas. Sin embargo, Paolo Barelli, líder del partido en la cámara italiana, ha afirmado ante los micrófonos de una emisora italiana que el ex primer ministro se enfrenta a una infección "de algo que ya tenía" y que están a la espera de informaciones sobre su evolución.

Los cinco hijos del político y su hermano se encuentran en el hospital.

Silvio Berlusconi, de 86 años, ya estuvo hospitalizado a finales de marzo y, a su salida del centro médico, declinó hacer declaraciones a la prensa.

Pese a su edad y las varias causas judiciales que tiene abiertas desde hace años, Berlusconi sigue siendo una figura popular en Italia. En las últimas elecciones pudo volver a ostentar un cargo electo como senador y su partido forma parte de la actual coalición de Gobierno, encabezada por Giorgia Meloni.