Internacional ESTADOS UNIDOS Trump asegura que la invasión rusa de Ucrania no hubiera sucedido si siguiera siendo presidente de EE. UU. AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 12/04/2023 09:22 (UTC+2) Última actualización: 12/04/2023 10:13 (UTC+2) En su primera entrevista tras su imputación por el caso Stormy Daniels, el expresidente de Estados Unidos ha asegurado que no se retirará de la carrera electoral aunque sea condenado.

Donald Trump en un acto de campaña en Florida. Foto de archivo: EFE

Euskaraz irakurri: AEBko presidente karguan jarraitu izan balu Errusiak ez zuela Ukraina inbadituko esan du Trumpek

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que la invasión rusa de Ucrania no hubiera sucedido si el siguiera en la Casa Blanca e incluso ha añadido que habló con el presidente ruso, Vladimir Putin, al respecto cuando era mandatario.

En una entrevista con la cadena Fox News, ha criticado la política actual de EE.UU. hacia la guerra en Ucrania, en especial el apoyo militar que se ha dado al gobierno ucraniano.

Trump ha ofrecido esta pasada madrugada su primera entrevista televisiva tras su imputación por los pagos irregulares a la actriz porno Stormy Daniels.

Preguntado sobre si él mismo se retiraría de la carrera electoral si finalmente es condenado en el caso por el que está siendo investigado, ha asegurado que "no". "Nunca me retiraría de la carrera electoral, no es lo mío", ha reiterado.

También ha afirmado que el actual presidente estadounidense, Joe Biden, no está capacitado "ni física ni mentalmente" para participar en la próxima carrera electoral presidencial: "No es su edad, hay algo que no está bien".