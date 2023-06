Trump asegura que sufre una persecución por parte del Gobierno "corrupto" de Biden

Internacional -

Tras comparecer en un tribunal federal de Miami acusado de retener y ocultar documentos clasificados en su casa de Florida después de haber dejado la Casa Blanca, durante un mitin ha sostenido que su imputación sirve para "distraer del verdadero espionaje y del verdadero crimen".

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este martes que sufre una persecución por parte del Gobierno "corrupto" de Joe Biden, y ha sostenido que su imputación sirve para "distraer del verdadero espionaje y del verdadero crimen".

Trump se ha declarado "no culpable" de los cargos federales presentados en su contra este martes en un tribunal federal de Miami, en relación con la retención y ocultación de documentos clasificados en su casa de Florida después de haber dejado la Casa Blanca.

Después, ha puesto rumbo a Nueva Jersey donde ha realizado un evento de campaña para las elecciones presidenciales de 2024.

El exmandatario ha afirmado en un mitin ante sus seguidores que Biden "será recordado no solo como el presidente más corrupto" de Estados Unidos, sino que será también recordado por intentar "destruir la democracia".

"Hillary Clinton violó la ley y no fue acusada. Joe Biden violó la ley, y lo estamos descubriendo de muchas otras maneras, y hasta ahora no ha sido acusado. Hice todo bien y me acusaron", ha sostenido Trump. Además, ha prometido que designará un fiscal especial para investigar al actual mandatario, Joe Biden, si gana las elecciones presidenciales de 2024.