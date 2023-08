Los ecuatorianos acuden este domingo a las urnas tras una campaña marcada por la violencia

Internacional -

ELECCIONES ECUADOR

13 millones de ecuatorianos están llamados a votar para elegir a su nuevo presidente. En Euskadi había 8873 personas de nacionalidad ecuatoriana empadronadas en 2020.

AGENCIAS | EITB MEDIA

publicado: 20/08/2023 09:23 (UTC+2)

última actualización: 20/08/2023 09:31 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Presidente berria hautatzeko bozketa eguna dute Ekuadorren, segurtasun ezak markatutako kanpainaren ondoren

13 millones de ciudadanos ecuatorianos están llamados este domingo a decidir el rumbo político del país durante los próximos años, aunque en esta ocasión lo harán de forma anticipada por la caída prematura del Gobierno de Guillermo Lasso y tras una campaña que ha estado marcada por la inseguridad, ejemplificada en el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio cuando apenas quedaba semana y media para la cita con las urnas.

Lasso tomó posesión en mayo de 2021, bajo la premisa de ampliar los horizontes en distintos ámbitos de un Ecuador que, en los dos años posteriores, ha terminado viviendo en una crisis política y social prácticamente constante. La mejora de las estadísticas macroeconómicas no ha logrado contener los niveles de desigualdad y pobreza, uno de los grandes objetivos marcados por el exbanquero.

La gota que colmó el vaso de la frágil estabilidad del país sudamericano llegó en mayo de este año, con el inicio de un juicio político contra el mandatario por supuesta corrupción. Lasso defendió su inocencia y acusó a la Asamblea Nacional -dominada por la oposición y con la que ya había vivido todo tipo de pulsos- de sumir al país en una "grave crisis".

Con este argumento, invocó la conocida como 'muerte cruzada', una prerrogativa constitucional que implicaba la disolución del Parlamento a costa de la convocatoria también de elecciones presidenciales.

Podría haber una segunda vuelta el 15 de octubre

La rival a batir en estas elecciones es la representante de Revolución Ciudadana, Luisa González, heredera política del expresidente Rafael Correa y que venía encabezando en los últimos meses todos los sondeos, con una intención de voto que en algunos casos ronda el 30 %.

Si se cumplen los pronósticos y no logra la mayoría absoluta, habrá segunda vuelta, que podía ser el 15 de octubre, aunque nadie se atreve a dar nada por sentado teniendo en cuenta que el Código de la Democracia impide la difusión de encuestas diez días antes de las elecciones. Los últimos sondeos vieron la luz el 10 de agosto, al día siguiente del asesinato de Villavicencio, líder del Movimiento Construye.

El aspirante del Movimiento Construye figuraba entre los aspirantes con menos opciones, pero el partido no ha tirado la toalla presentado 'in extremis' al periodista Christian Zurita, cuya candidatura no fue autorizada por el CNE hasta el miércoles de esta semana, un día antes del cierre formal de campaña. Su nivel de apoyo es una de las grandes incógnitas del actual escenario.

Tras la candidata 'correísta', y siempre teniendo en cuenta los sondeos oficiales, se abre una horquilla de candidatos entre los que destaca Yaku Pérez, al frente de Claro que se Puede. El líder indígena, que ya intentó en el pasado alcanzar la Presidencia de Ecuador, aglutina a varios partidos de izquierda y como Gónzalez, ha denunciado que Ecuador es a día de hoy un "Estado fallido".

En niveles similares a los de Pérez se situaría Otto Sonnenholzner, exvicepresidente del Gobierno de Lenín Moreno, mientras que aspira a dar la sorpresa el empresario Jan Topic, seguidor confeso de las políticas de mano dura del mandatario salvadoreño, Nayib Bukele.

10 horas de votación

Los colegios electorales permanecerán abiertos desde las 07:00 hasta las 17:00 hora local (14:00-24:00 en Euskal Herria), mientras que quienes viven en el extranjero sólo podrán votar por Internet, siempre y cuando se hayan registrado previamente. El registro permanecerá abierto incluso el mismo día de la votación.

En Euskadi había 8873 personas ecuatorianas empadronadas en 2020.