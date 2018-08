Internacional

Apagón masivo

300 millones de personas se quedan sin electricidad en la India

Redacción

30/07/2012

Se trata de uno de los apagones más grandes que ha sufrido el país en más de una década. Ha afectado a siete regiones del norte de la India.

Millones de personas en la India han sufrido esta madrugada el "peor apagón" de los últimos diez años. Ha afectado, al menos, a siete regiones del norte del país y ha paralizado los servicios sanitarios y de transporte. Además de la ciudad de New Delhi, han resultado afectadas las regiones norteñas de Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh (la mayor del país), Cachemira y Rajastán, con una población combinada de unos 355 millones de personas.



Las luces se han apagado sobre las 2 a.m, y seguían así en plena hora punta. ''No hemos podido restablecer el servicio parcialmentehasta las 8.00 de la mañana", ha dicho en rueda de prensa televisada el ministro indio de Electricidad, Sushil Kumar Shinde.

Se ha paralizado el metro, el ferrocarril, el funcionamiento de hospitales, las plantas de tratamiento de agua y los semáforos y otras señales luminosas de tráfico, lo que ha provocado graves atascos por la mañana. Los aparatos de aire acondicionado tampoco funcionaban, ante temperaturas que llegan a los 34-36 grados en el norte de la India.

A última hora de la mañana, la compañía estaba todavía investigando la causa del apagón.



Las apagones son frecuentes en la mayor parte del país, incluyendo las grandes capitales. La India arrastra un déficit eléctrico superior al 10%, de acuerdo con datos oficiales, y una parte importante de la población, sobre todo en zonas rurales, sigue teniendo un acceso muy deficiente a la red.