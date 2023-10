El Consejo de Seguridad de la ONU no logra un texto unánime sobre la guerra entre Israel y Hamás

Internacional -

En una reunión celebrada a puerta cerrada, los 15 estados miembros han coincidido en usar vías diplomáticas para lograr un cese de la violencia.

El Consejo de Seguridad de la ONU se ha reunido este domingo para tratar la escalada del conflicto entre Israel y los Territorios Palestinos. Tras un encuentro a puerta cerrada, los 15 países miembros se han centrado en señalar como prioridad la protección de los civiles israelíes y palestinos, y la contención del conflicto, a falta de una declaración unánime.

Según han indicado a los medios algunos embajadores a la salida de la reunión, el Consejo ha escuchado un reporte sobre la situación del coordinador especial de la ONU para Oriente Medio, Tor Wennesland, y ha coincidido en usar sus canales diplomáticos para lograr un cese de la violencia.

La embajadora de Emiratos Árabes Unidos, Lana Nusseibeh, ha anticipado que habrá "muchas más reuniones" porque la situación es "cruda" y "dinámica", y ha asegurado que los miembros entienden que "tienen que usar sus canales internacionales y bilaterales para intentar llamar a la desescalada, con prioridad en la protección de civiles de ambos lados".

Palestina e Israel fijan posiciones antes de la reunión

En declaraciones a los medios antes de la reunión, el embajador palestino ante la ONU, Riad Mansur, ha instado a Israel a parar la violencia en Gaza y a abordar "las raíces" del conflicto que ha derivado en una nueva guerra.

Mansur ha recriminado a la comunidad internacional que solo presta atención "cuando se asesina a los israelíes" e ignora las denuncias de Palestina sobre el bloqueo y los ataques israelíes en Gaza un año tras otro.

El embajador palestino ha reconocido el gran apoyo de la comunidad internacional a Israel y a su autodefensa, pero sostiene que a la vez se está ignorando "su agenda colonialista y racista" contra los palestinos, por lo que ha pedido "no perder de vista el panorama global" del conflicto.

"Elegimos el camino pacífico para conseguir nuestros derechos, pero Israel siguió usando la fuerza bruta contra las vidas y los derechos palestinos. Israel no puede desplegar una guerra a escala completa en una nación, su gente, su tierra y sus templos y esperar la paz: tiene que abordar la raíz del conflicto", sostuvo.

"Todos en la sala detrás de mí (...) están de acuerdo en finalizar el juego. Israel espera y exige apoyo político y militar mientras promociona metas que están fundamentalmente en contra con la legitimidad y el consenso internacionales", ha agregado.

"No se puede decir: 'Nada justifica matar a israelíes' y entonces dar justificación a la matanza de palestinos. No somos infrahumanos, repito, no somos infrahumanos", ha apostillado Mansur.

A su vez, el embajador israelí ante la ONU, Gilad Erdan, ha reclamado, también en declaraciones previas a la reunión, la unidad internacional en la condena por parte del Consejo de Seguridad.

"Lo que estamos viendo son crímenes de guerra flagrantes y bárbaros: están asesinando a civiles, abusando de rehenes, quitando bebés a sus madres", ha sentenciado el diplomático en declaraciones a los medios, en las que ha descrito los ataques que han derivado en una nueva guerra como "el 11 de septiembre de Israel".

Ha asegurado que hoy "muchos miembros" de la comunidad internacional expresan apoyo a Israel pero "mañana podría no ser el caso", y criticado a la ONU, y "particularmente" al Consejo de Seguridad, por tener "una memoria muy corta" respecto a su país, aunque ha evitado hacer menciones directas.

Ha dicho que desde que Hamás llegó al poder, "el mundo ha intentado razonar" con el grupo islamista y la comunidad internacional ha enviado miles de millones en fondos para la rehabilitación de Gaza, pero ha denunciado que ese dinero ha sido utilizado para desarrollar "infraestructuras terroristas" en el territorio.