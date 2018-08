Internacional

Por el accidente

La familia de Payá no presentará acusación contra Carromero

Redacción

01/08/2012

Ofelia Acevedo y su hija Rosa María han afirmado que basan sus dudas en testimonios y datos de amigos que recibieron el día del accidente y que no aparecen en la versión oficial.

La familia del fallecido Oswaldo Payá ha anunciado este miércoles que no presentará acusación contra el español Ángel Carromero, que conducía el vehículo del accidente en el que murió el opositor cubano, y ha reiterado que no acepta la versión oficial de los hechos.



"No voy a acusar a nadie ni estoy buscando culpables, sencillamente quiero que se me aclare más sobre el hecho porque he tenido toda una vida de amenazas, de represión y de intimidación contra mi familia", ha dicho hoy la viuda de Payá, Ofelia Acevedo, en declaraciones a medios internacionales en su casa de La Habana.



Ofelia Acevedo y su hija Rosa María han afirmado que basan sus dudas en testimonios y datos de amigos que recibieron el día del accidente y que no aparecen en la versión oficial, y además argumentaron que las declaraciones divulgadas de los supervivientes del suceso están hechas "bajo la presión de la seguridad del Estado cubano".



La viuda de Payá también ha aclarado que ni ella ni su familia han dicho en ningún momento que el dirigente opositor fuera asesinado ni que no haya sido un accidente.



"Solo he dicho que la versión que vi en la televisión no la acepto", ha insistido Acevedo.