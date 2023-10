Biden pide dinero al Congreso para ayuda militar contra los "tiranos" y "terroristas" de Putin y Hamás

Internacional -

El presidente estadounidense dice que tanto el grupo islamista como el presidente ruso "desean aniquilar por completo las democracias vecinas". Biden no ha concretado la cantidad exacta de fondos, pero según diversos medios, la propuesta superará los 100 000 millones de dólares.

Agencias | EITB MEDIA

publicado: 20/10/2023 07:17 (UTC+2)

última actualización: 20/10/2023 08:02 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Bidenek laguntza militarrerako dirua eskatu dio Kongresuari, Putin eta Hamas "tirano eta terroristen aurka"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha pedido al Congreso miles de millones de dólares en ayuda militar para hacer frente al "tirano" de Vladímir Putin y al "terrorista" de Hamás, quienes en su opinión comparten el objetivo de querer eliminar a democracias vecinas.

Biden ha dado este jueves (madrugada en Euskal Herria) un discurso de unos 15 minutos desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, que ha sido transmitido en directo por las principales cadenas de televisión del país y en el que ha argumetnado que es "vital para el interés nacional" de Estados Unidos estar implicado en estos dos conflictos.

El presidente no ha especificado la cantidad exacta de fondos que solicitará al Congreso, pero se espera que la propuesta supere los 105 000 millones de dólares (unos 99 307 millones de euros), según medios como The New York Times, que citan fuentes conocedoras. Según medios, la propuesta incluirá 60 000 millones de dólares para Ucrania, 14 000 millones para Israel, 7000 millones para la región de Asia-Pacífico que incluye a Taiwán, 14 000 millones para fortalecer la seguridad en la frontera entre Estados Unidos y México, así como 10 000 millones en ayuda humanitaria para diversos conflictos.

Según Biden, el mundo se encuentra en un "punto de inflexión" en el que se está librando "una lucha entre las democracias, lideradas por Estados Unidos, frente a modelos autoritarios como China y Rusia". "Hamás y Putin representan amenazas diferentes, pero comparten algo en común: ambos desean aniquilar por completo a democracias vecinas", ha subrayado.

Si Hamás y Putin continúan con sus acciones y "no se les hace pagar por el dolor que han causado", ha dicho Biden, podría desencadenarse más "caos" y "destrucción" en el mundo.

En el Congreso, tanto demócratas como republicanos están unidos en su apoyo a Israel. Sin embargo, la situación es diferente en lo que respecta a Ucrania, ya que los demócratas están dispuestos a respaldar a Kiev pero los republicanos están divididos.