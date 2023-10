La ayuda humanitaria a Gaza se retrasa al menos hasta mañana por la inspección de los cargamentos

Internacional -

Guerra Israel-Hamás

En una visita relámpago al paso de Rafah, el secretario general del organismo, Antonio Guterres, ha insistido en que los camiones que están a la espera de entrar en Gaza "no son solo camiones, sino que son lo que diferencia la vida de la muerte, necesitamos pasar la máxima cantidad posible".

Agencias | EITB Media

publicado: 20/10/2023 13:10 (UTC+2)

última actualización: 20/10/2023 15:47 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Gazarako giza-laguntza gutxienez bihar arte atzeratu da, kamioien eta kargamentuen ikuskatzeek eraginda

La entrada de ayuda humanitaria para la población en la Franja de Gaza podría concretarse en las próximas horas, "probablemente mañana, sábado", ha dicho el portavoz de la Oficina de Coordinación de Ayuda Humanitaria de la ONU, Jens Laerke.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el coordinador humanitario de la organización, Martin Griffith, negocian con el Gobierno de Egipto la apertura del paso de Rafah, entre este país y Gaza, el único acceso al territorio palestino que no está bajo control militar de Israel.

"Se mantienen negociaciones intensas y avanzadas con todas las partes implicadas para garantizar que la operación de ayuda a Gaza se inicie lo antes posible y en las condiciones adecuadas", ha indicado Laerke en una rueda de prensa en Ginebra.

Las necesidades de los civiles son prácticamente cuestión de vida o muerte: alimentos, agua, suministros médicos y combustible para que los generadores que alimentan con un mínimo de electricidad a los hospitales sigan en marcha. "El combustible representa la supervivencia. Después de 9 días de apagón total, todo lo que funciona es gracias a generadores", ha comentado Laerke.

Precisamente, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, se ha desplazado hoy al cruce fronterizo de Rafah, que une Egipto con la Franja de Gaza y el único que no controla Israel. "Es imposible estar aquí y no tener el corazón roto, hay dos millones de personas pasando penurias, sin comida, sin medicinas...Necesitan todo para sobrevivir. En este lado, tenemos camiones y todo lo necesario para ellos. Esos camiones, no son solo camiones, sino que son lo que diferencia la vida de la muerte, necesitamos pasar la máxima cantidad posible", ha dicho el responsable de la ONU.

Decenas de camiones con ayuda esperan a la apertura del paso. Egipto ha indicado que no se había decidido a abrirlo en vista de la inseguridad, en particular por los bombardeos israelíes en la zona, donde se encuentran decenas de miles de gazatíes desplazados desde el norte del enclave por orden de Israel.

La ONU afirma que se necesita un mecanismo para acceder al sur de Gaza, pero subraya que lo deseable sería a un alto el fuego para poder acudir en ayuda de todas las personas que lo necesitan, independiente de donde se encuentren. No está claro cuál sería el alcance del acuerdo de acceso humanitario. Si sería temporal o no, si incluiría a personal humanitario y médico, o si se permitirían a la vez evacuaciones desde Gaza, en particular de carácter médico y de los extranjeros que están esperando salir.

4100 palestinos muertos

Entretanto, Israel prosigue con los bombardeos y se prepara para entrar por vía terrestre en la Franja. Según ha denunciado el Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza, controlada Hamás, al menos 16 palestinos cristianos ha muerto por un bombardeo del Ejército israelí sobre la iglesia ortodoxa de San Porfirio, donde se refugiaban cientos de personas, incluidas familias con niños.

El último balance de víctimas, eleva ya a 4137 los muertos y a 13 260 heridos desde el comienzo de la guerra. El portavoz del Ministerio de Salud de Gaza, Ashraf al Qidra, ha concretado que al menos 1161 niños han fallecido durante los ataques israelíes.

En la misma rueda de prensa, el portavoz también ha hecho saber que, en estos momentos, siete de los principales hospitales del enclave y 21 centros de salud de la zona se encuentran fuera de servicio por los ataques de Israel.

A este balance hay que sumar al menos otros 81 palestinos fallecidos en Cisjordania desde el comienzo de las hostilidades, según las estimaciones del Gobierno de la Autoridad Palestina.

Entretanto, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha dicho que la situación de seguridad se degrada de forma alarmante en Cisjordania, donde cada día aumentan los muertos por ataques del ejército o de colonos israelíes, mientras el mundo tiene la mirada puesta en la Franja de Gaza. Según la ONU, "las fuerzas israelíes han matado a 73 palestinos, entre ellos 19 niños" en este enclave palestino.