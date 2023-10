El FBI se une a la búsqueda del sospechoso de los tiroteos de Maine

Internacional -

Estados Unidos

Unos 80 agentes de la Policía federal están ayudando a las autoridades a buscar a Robert Card, presunto autor de los tiroteos en Lewiston en los que 18 personas fueron asesinadas. Se cree que el sospechoso, un reservista de 40 años, está armado y es peligroso.

Agencias | EITB Media

publicado: 27/10/2023 08:18 (UTC+2)

última actualización: 27/10/2023 10:12 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: FBI Maineko tirokatzailearen bilaketa-operaziora batu da

Unos 80 agentes del FBI están ayudando a las autoridades a buscar a Robert Card, el principal sospechoso de los dos tiroteos que la noche del miércoles se cobraron la vida de 18 personas en la localidad estadounidense de Lewiston, en Maine, dijo la senadora republicana Susan Collins en una rueda de prensa.

Mientras, el periódico The New York Times informa de presencia policial en la granja de la familia del sospechoso, en la localidad de Bowdoin, donde se han escuchado cuatro golpes fuertes que no parecían disparos.

Se cree que el sospechoso, un militar en la reserva de 40 años, está armado y es peligroso, por lo que se ha pedido a la población local que siga la orden de ponerse a resguardo.

Card afronta de momento ocho cargos por asesinato, porque esa es la cifra de víctimas ya identificadas, pero se espera que el número de cargos iguale al de fallecidos.