Internacional -

Guerra en Gaza

Netanyahu asegura que Israel tendrá la responsabildiad de la seguridad en Gaza por "un periodo indefinido"

"Creo que Israel tendrá, durante un período indefinido, la responsabilidad general de la seguridad, porque hemos visto lo que ocurre cuando no la tenemos. Cuando no tenemos esa responsabilidad, lo que tenemos es la erupción del terror de Hamás a una escala que no podíamos imaginar", ha declarado.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Foto: EFE El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Foto: EFE

AGENCIAS | EITB MEDIA

publicado: 07/11/2023 10:54 (UTC+1)

última actualización: 07/11/2023 10:54 (UTC+1)

Whatsapp Whatsapp Facebook Twitter Telegram Clipboard Email

X Link copiado

Euskaraz irakurri: Israelek izango du Gazaren segurtasunaren ardura "denbora mugagabez", Netanyahuren hitzetan

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha asegurado que Israel tendrá la responsabilidad de la seguridad en la Franja de Gaza por un periodo "indefinido" una vez hayan acabado con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). "Creo que Israel tendrá, durante un período indefinido, la responsabilidad general de la seguridad, porque hemos visto lo que ocurre cuando no la tenemos. Cuando no tenemos esa responsabilidad de seguridad, lo que tenemos es la erupción del terror de Hamás a una escala que no podíamos imaginar", ha declarado Netanyahu durante una entrevista con la cadena estadounidense ABC News. Estas declaraciones del primer ministro israelí se han producido a pesar de que el Gobierno estadounidense ha asegurado en numerosas ocasiones que no apoyarán una ocupación de la Franja de Gaza. Respecto al establecimiento de pausas humanitarias en el enclave, posibilidad que ha discutido con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el mandatario israelí ha aseverado que no se producirán hasta que Hamás se disponga a liberar a todos los rehenes, que las autoridades israelíes cifran en torno a los 240. "No habrá alto el fuego general en Gaza sin la liberación de nuestros rehenes (...) Creo que obstaculizaría el esfuerzo bélico. Dificultará nuestro esfuerzo por sacar a nuestros rehenes porque lo único que funciona con estos criminales de Hamás es la presión militar que estamos ejerciendo", ha manifestado Netanyahu. Además, ha destacado que solo "habrá un alto el fuego" con el fin de lograr la liberación y evacuación de todos los rehenes capturados por la milicia palestina.

Relacionados Los ataques israelíes sobre Gaza dejan más de 10 000 muertos en un mes

Si te interesó esto, quizá te interesen estos otros temas