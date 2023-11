El Ministerio de Sanidad de Gaza acusa a Israel de atacar a evacuados y sanitarios en el Hospital Al Shifa

Internacional -

Guerra en Gaza

Agencias | EITB MEDIA

15/11/2023 16:00 (UTC+1)

15/11/2023 16:07 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Gazako Osasun Ministerioak Al Shifa Ospitalean ebakuatuei eta medikuei erasotzea leporatu dio Israeli

El Ministerio de Sanidad de Gaza ha acusado este miércoles al Ejército israelí de atacar al personal médico y a los evacuados dentro del Hospital Al Shifa, donde dicen que llevan a cabo una "operación precisa y localizada" en una parte del centro médico.

El director general de hospitales de Sanidad, Mohamed Zaqout, ha indicado que los soldados también han interrogado "durante horas" en salas laterales a varios médicos del hospital y que han abierto fuego contra quienes abandonaban el complejo hospitalario, el mayor de la Franja donde hay unos 2.000 desplazados y 650 pacientes, incluyendo 22 en cuidados intensivos y 36 bebés prematuros.

Medios palestinos apuntan a que al menos 200 personas estarían detenidas, entre personal médico y evacuados.

Por su parte, el director del complejo médico Al Shifa, Mohamed Abu Salmiya, ha informado de que el Ejército israelí sigue desplegado en varios edificios del recinto, incluido el departamento de diálisis, y que el personal médico no puede acceder a la farmacia para suministrar medicamentos a los pacientes, ya que "la ocupación dispara a todo lo que se mueve".

Abu Salmiya asegura que no hay agua, electricidad ni oxígeno en ningún departamento del hospital, y que no ha podido comunicarse con muchos de sus médicos para consultar sobre el estado de los pacientes, "en particular de los bebés prematuros".

"El olor a muerte huele por todas partes, desde el servicio de urgencias hasta el último edificio del hospital", asegura el director del hospital, que también menciona que se están pudriendo las heridas de muchos pacientes ante la ausencia de antibióticos y la suspensión de los servicios del hospital.

La oficina de prensa del Gobierno de Gaza asevera que el Ejército israelí irrumpió en Al Shifa con tanques, explosivos, drones y soldados fuertemente armados, "disparando en su interior", lo que constituye un "crimen de guerra".

Por su parte, un alto oficial del Ejército israelí asegura que no se han producido combates dentro del hospital, solo en el exterior, que se saldaron con la muerte de "cuatro terroristas", e insiste en que las tropas están operando en su interior de forma "lenta y precisa para minimizar los daños a civiles inocentes".

El oficial militar asegura que han encontrado armas y pruebas que sacarán a la luz "en las próximas horas" que "probarían" que el Hospital Al Shifa era usado como un centro de mando de Hamás, incluida una red de túneles en el subsuelo.