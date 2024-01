El Gobierno de Líbano pide a Hezbolá no responder al ataque de Israel en Beirut

Internacional -

ORIENTE PRÓXIMO

El ministro de Exteriores libanés ha incidido en que durante las próximas 24 horas se verá "si responden o no". Previamente, Hezbolá había asegurado que la muerte de Saleh al Arouri junto a otras seis personas "no quedará sin respuesta ni castigo".

publicado: 03/01/2024 11:49 (UTC+1)

última actualización: 03/01/2024 12:17 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Israelek Beiruten egindako erasoari ez erantzuteko eskatu dio Libanoko Gobernuak Hezbollahri

El Gobierno de Líbano ha confirmado que está manteniendo contactos con el partido-milicia chií Hezbolá para intentar evitar un incremento del conflicto con Israel en la frontera tras la muerte el martes de un alto cargo del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en un ataque achacado al Ejército israelí en la capital libanesa, Beirut.

El ministro de Exteriores de Líbano, Abdalá Bu Habib, ha recalcado en declaraciones a la emisora británica BBC 4 que las autoridades han iniciado conversaciones con el grupo para "convencerles" de que "no deben responder" a la muerte del 'número dos' del brazo político de Hamás, Salé al Aruri.

A su juicio, durante las próximas 24 horas se verá "si responden o no". "Estamos muy preocupados. Los libaneses no quieren verse arrastrados (a una guerra con Israel)", ha explicado.

En este sentido, ha reseñado que "incluso Hezbolá no quiere verse arrastrado a una guerra regional" y ha pedido a los países occidentales que "presionen a Israel para que ponga fin a su violencia y sus acciones, no sólo en Líbano y no sólo en Beirut, sino también en Gaza".

Horas antes, Hezbolá había asegurado que la muerte de Al Aruri junto a otras seis personas "no quedará sin respuesta ni castigo" y había advertido de que el ataque en Beirut supone "un acontecimiento peligroso", tras semanas de combates en la frontera entre Líbano e Israel.