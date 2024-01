El presidente de Irán cancela su viaje a Turquía, mientras Estados Unidos desvincula a Israel del atentado

Internacional -

El ministro de Exteriores de Irán ha anunciado el inicio de "medidas jurídicas" a través de la ONU.

Ebrahin Raisi, presidente de la República Islámica de Irán, ha cancelado el viaje oficial que tenía programado a Turquía tras el doble atentado con casi un centenar de víctimas mortales en la tumba de Qasem Soleimani, alto cargo militar iraní, en el cuarto aniversario de su asesinato por parte de Estados Unidos. Raisi tenía previsto reunirse con Recep Tayyip Erdogan, presidente de la República de Turquía.

"Tras el incidente terrorista en Kermán, que provocó el martirio de un gran número de nuestros compatriotas, el presidente se ocupará personalmente de este tema, cancela su viaje a Turquía, que se realizará en otro momento que sea más adecuado", ha explicado un portavoz del gobierno iraní.

El ministro de Exteriores de Irán, Hosein Amirabdolahian, ha afirmado que el atentado ha causado "dolor y tristeza", y ha anunciado el inicio de "medidas jurídicas" a través de la ONU.

"Los enemigos de la nación iraní piensan que pueden lograr sus objetivos ilegítimos con la herramienta del terrorismo, pero la nación iraní ha demostrado que estos crímenes no pueden causar una perturbación en su cohesión, seguridad y estrategia", ha declarado el mandatario iraní, que también ha reiterado su apoyo a Palestina y ha condenado los "crímenes de los sionistas".

Estados Unidos desvincula a Israel del atentado

El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller, ha expresado en una rueda de prensa sus condolencias a los seres queridos de las víctimas que han muerto "en esta horrible explosión", al tiempo que ha negado la responsabilidad de Estados Unidos o Israel en el atentado.

"Es demasiado pronto, al menos para nosotros, para poder decir qué pudo haberlo causado. Pero sí quiero abordar algunas afirmaciones irresponsables que he visto circular y decir que, en primer lugar, Estados Unidos no ha estado involucrado de ninguna manera, y cualquier sugerencia en sentido contrario es ridícula; y número dos, no tenemos motivos para creer que Israel estuviera involucrado en esta explosión", ha manifestado.

El 25 de diciembre, Israel máto a Razi Musavi, un alto cargo de la Guardia Revolucionaria de Irán, en un bombardeo contra la capital de Siria, Damasco.

La Unión Europea ha emitido un escueto comunicado en el que condena "en los términos más enérgicos" lo ocurrido en la provincia de Kermán, en el sur de Irán, y ha trasladado sus condolencias a las familias de las víctimas de este "acto de terror".