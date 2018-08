Internacional

Ecuador concede asilo a Julian Assange

17/08/2012

La decisión se sustenta en el derecho internacional y porque Ecuador considera que la vida de Assange corre peligro si finalmente es extraditado a Estados Unidos.

El Gobierno de Ecuador ha anunciado que concede asilo al fundador de WikiLeaks, el australiano Julian Assange.

El ministro ecuatoriano de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño, en una rueda de prensa en la sede de la Cancillería, ha informado de que la decisión se sustenta en el derecho internacional y porque considera que la vida de Assange corre peligro si finalmente es extraditado a Estados Unidos.



El Reino Unido, por su parte, se ha mostrado "decepcionado" con la decisión del Gobierno de Ecuador.



Sin embargo, en la nota el Ministerio advierte de que el Ejecutivo británico sigue estando "dispuesto a encontrar una solución negociada" que le permite cumplir con su obligación de extraditar a Assange a Suecia.

"Debemos cumplir con esa obligación. La decisión del Gobierno ecuatoriano no cambia eso", ha asegurado. "Según nuestras leyes, Assange ha agotado todas las opciones para apelar a las autoridades británicas y es nuestra obligación extraditarle a Suecia", ha añadido.



En la embajada de Ecuador desde el 19 de junio

Assange se encuentra en la Embajada de Ecuador en Londres desde el pasado 19 de junio, cuando solicitó asilo político al país andino argumentando que se encuentra en un "estado de indefensión" ante la posibilidad de que las autoridades de Reino Unido y de Suecia le extraditen a Estados Unidos sin que Australia, su país de origen, lo impida.

El fundador de Wikileaks asegura que es víctima de una "persecución política" por parte de Estados Unidos por revelar cientos de miles de documentos clasificados del Departamento de Estado sobre las guerras en Irak y Afganistán y sobre las relaciones diplomáticas con otros países.



Assange agradece la valentía de Ecuador



El fundador de Wikileaks, Julian Assange, ha agradecido la "valentía" del Gobierno de Ecuador al concederle el asilo y protegerle de la "persecución" de la que supuestamente es víctima.

Ecuador ha admitido la tesis de Assange y ha alertado de que sus derechos podrían no ser respetados si el proceso de traslado sigue adelante, especialmente porque no existen garantías de que el fundador de Wikileaks no vaya a ser extraditado a un tercer país, en concreto a Estados Unidos.

"Estoy agradecido al pueblo ecuatoriano, al presidente Rafael Correa y a su Gobierno", ha declarado Assange a través de un comunicado recogido por los medios británicos. "No fue Reino Unido ni mi país natal, Australia, el que se antepuso para protegerme de la persecución, sino una valiente e independiente nación latinoamericana", ha añadido.



Para Assange, cuyo futuro sigue en el aire, el día de hoy representa una "victoria histórica". Sin embargo, "nuestra lucha no ha hecho más que comenzar", ha advertido, antes de pedir el cese de la investigación "sin precedentes" que las autoridades de Estados Unidos han emprendido contra Wikileaks.



Reino Unido niega el salvoconducto a Julian Assange

El ministro de Exteriores británico, William Hague, ha anunciado que su Gobierno no aprobará un salvoconducto para permitir el traslado a Ecuador del fundador de Wikileaks, Julian Assange, lo que supone que podría ser detenido si abandona la Embajada ecuatoriana en Londres.

Hague ha insistido en la "obligación legal" de su Administración para extraditar a Assange a Suecia, donde está siendo investigado por presuntos delitos sexuales, pese al asilo político concedido este jueves por las autoridades ecuatorianas.

El ministro británico ha comparecido ante la prensa para defender que Assange ha tenido "todas las opciones" para recurrir su extradición a Suecia y que, tras el rechazo de los tribunales, la obligación del Gobierno de David Cameron pasa por concluir la extradición. "La decisión del Gobierno ecuatoriano no cambia nada", ha añadido.

OEA decidirá el viernes si convoca reunión de cancilleres



El Consejo Permanente de la OEA ha cerrado hoy su sesión extraordinaria sobre Reino Unido y Ecuador con una nueva reunión convocada para mañana, en la que los representantes decidirán si llaman a un encuentro de cancilleres para examinar el caso del fundador de WikiLeaks, Julian Assange.



Los representantes ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) se reunirán de nuevo este viernes a las 15:00 hora local (19:00 GMT) para votar la propuesta de resolución presentada hoy por Ecuador, que pide convocar una reunión de consulta de cancilleres para el próximo jueves 23 de agosto a las 10:00 (14:00 GMT).