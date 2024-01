Trump parte como favorito en las primarias de New Hampshire, aunque Haley confía en dar la sorpresa

Internacional -

El expresidente estadounidense, en otro gesto de arrogancia, ha dado por hecho su victoria como candidato republicano y ha centrado su último discurso en las presidenciales de noviembre. La exembajadora de la ONU Nikki Haley espera superar las estimaciones que la sitúan con el 40 % de los votos.

Donald Trump, durante un discurso en New Hampshire. EFE

El expresidente estadounidense Donald Trump es el principal favorito en las primarias de New Hampshire (noreste de Estados Unidos), que se celebran hoy, y que constituyen las primeras primarias propiamente dichas del ciclo electoral de EE.UU. La cita llega tras la celebración de los caucus de Iowa (organizados por el Estado, de carácter asambleario), donde Trump arrasó, y que supusieran la renuncia del otro aspirante, el gobernador de Florida, Ron DeSantis.

No obstante, la única aspirante conservadora en pie, la que fuera embajadora estadounidense de la ONU, Nikki Haley, apuesta por dar la sorpresa y amasar suficientes apoyos para hacer frente a Trump y que este se haga con la candidatura republicana a las presidenciales por tercera vez.

Según las encuestas, el expresidente conseguiría el 60 % de los votos, frente al 40 % previsto para Haley. Sin embargo, el estado norteño cuenta con una gran cantidad de votantes registrados como "independientes" . Esta característica es suelo fértil para la exembajadora de la ONU que se presenta a sí misma como una opción para los votantes que están cansados de Trump.

En cualquier caso, Donald Trump ha centrado su último discurso en las presidenciales de noviembre, pasando por encima de Haley. Con un marcado tono triunfalista ha asegurado que "vamos a ganar New Hampshire y luego vamos a derrotar al corrupto Joe Biden y vamos a hacer América grande otra vez".

El expresidente también ha criticado a Haley, asegurando que se mueve por los intereses de la "élite política", y ha afirmado que un Gobierno de la exembajadora estadounidense ante la ONU pondría EE.UU. "en último lugar".

Por su parte, Nikki Haley ha alertado a la ciudadanía de que si no la respaldan a ella, la elección en noviembre será entre "dos octogenarios". "No se quejen de lo que pase en las elecciones generales si no salen a votar hoy", ha dicho la republicana, de 52 años, en Salem, un área suburbana al sur del estado.

New Hampshire repartirá solo 11 delegados de los 2429 que se citarán en la Convención Nacional Republicana que nominará al candidato ganador a mediados de julio en Milwaukee.

Sin primarias en el bando demócrata

El presidente estadounidense y aspirante a la reelección, Joe Biden, no formará parte de la papeleta del Partido Demócrata en las primarias de este martes. Y es que la ley electoral de New Hampshire indica que las suyas tienen que ser siempre las primeras primarias del país en cada ciclo electoral, pero los demócratas han querido cambiar su calendario de primarias para restarle importancia al estado, donde Biden quedó en quinta posición hace cuatro años.

No obstante, el estado ha convocado igualmente la elección, que no cuenta con el reconocimiento del partido y en la que no se repartirán delegados.