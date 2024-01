Trump se impone a Haley en New Hampshire y acaricia ya su candidatura al frente del Partido Republicano

Internacional -

Estados Unidos

El expresidente estadounidense ha aventajado en más de 10 puntos a la exembajadora de la ONU, que a pesar de perder, no tira la toalla. Sin embargo, sus opciones son mínimas, ya que las encuestas apuntan a nuevas victorias de Trump en Nevada y Carolina del Sur.

Agencias | EITB MEDIA

publicado: 24/01/2024 07:10 (UTC+1)

última actualización: 24/01/2024 07:48 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Trump Haleyri gailendu zaio New Hampshiren, eta ia ziurtatuta du bere hautagaitza Alderdi Errepublikanoan

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a triunfar. Se ha impuesto este martes en las primarias de New Hampshire y ha superado a su único obstáculo para controlar el Partido Republicano: la candidatura de Nikki Haley, quien se presenta como una alternativa moderada desde la derecha.

A la espera de los resultados definitivos, el exmandatario ha logrado una ventaja de más de 10 puntos: 54,1 % frente al 44,5 % de los votos de la exembajadora estadounidense de la ONU. Cabe destacar que el resultado de Trump aunque claro, no es aplastante, en Iowa llegó a sacar 30 puntos al segundo rival, el ya retirado Ron DeSantis.

Las primarias de Nuevo Hampshire solo repartían 22 delegados de los 2429 que participarán en julio en la Convención Nacional Republicana, donde se erigirá el candidato a la presidencia, pero la contienda era una importante prueba para el poder de convocatoria de Haley.

La exdiplomática esperaba obtener un resultado fuerte en el estado, donde los votantes independientes y moderados forman más de la mitad del electorado. Haley ha logrado más votos de los esperados (el 60 % del respaldo), pero su propuesta no ha logrado calar entre los votantes republicanos, entre los que ha conseguido solo un 25 % del apoyo.

Un Trump, ya imparable, ha celebrado el triunfo y ha aprovechado su discurso para burlarse de Haley, a quien ha llamado "impostora". "Está dando un discurso como si hubiera ganado. No ha ganado. Ha perdido. Solo un pequeño comentario para Nikki: no va a ganar".

Haley, por su parte, ha felicitado al exmandatario pero ha advertido que aún no se da por vencida. "New Hampshire es la primera (primaria) de la nación, pero no la última", ha subrayado. "La carrera está lejos de terminar. Quedan decenas de estados", ha apuntado la exembajadora.

La siguiente parada del proceso de primarias republicano será Nevada el 8 de febrero y el 24 de ese mes en Carolina del Sur. En ambos Trump parte como favorito, aunque el segundo es el estado natal de Haley, donde ella espera tomar impulso.