Suecia cierra la investigación sobre Nord Stream sin arrojar luz sobre las explosiones

No obstante, las autoridades alemanas siguen adelante con su propia investigación. Rusia acusa a Suecia de encubrir a los responsables del sabotaje contra los gasoductos y a la comunidad internacional de mantener silencio sobre lo sucedido.

Agencias | EITB Media

publicado: 09/02/2024 20:13 (UTC+1)

última actualización: 09/02/2024 20:22 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Suediak Nord Streamen inguruko ikerketa itxi du, leherketen inguruko ezer argitu barik

La Fiscalía de Suecia informó el miércoles de que ha procedido a cerrar las investigaciones sobre las explosiones registradas en septiembre de 2022 en los gasoductos Nord Stream 1 y 2, un sabotaje que provocó una gran fuga de gas en el mar Báltico siete meses después del inicio del ataque ruso a Ucrania.

La pesquisa preliminar puesta en marcha por los fiscales suecos, que calificaron de "grave sabotaje" lo sucedido, ha finalizado, tal y como confirmó el fiscal Mats Ljungkvist en un comunicado.

En este sentido, puntualizó que no existen indicios que apunten a una participación en los ataques por parte del Gobierno sueco o ciudadanos de dicho país y calificó la investigación de "exhaustiva y sistemática". "No podemos sino decir que la jurisdicción sueca no tiene nada que hacer aquí", aseveró.

No obstante, las autoridades alemanas siguen adelante con su propia investigación. "Debido al nivel de secretismo que prevalece a la hora de colaborar a nivel legal, no puedo comentar nada más sobre esto", dijo Ljungkvist.

El 26 de septiembre de 2022, tres de las cuatro líneas de los gasoductos Nord Stream 1 y 2 registraron una explosión durante su paso por aguas del mar Báltico, cerca de una isla danesa y frente a las costas de Suecia.

El subsecretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Yuri Kókov, ha acusado a Suecia de encubrir a los responsables del sabotaje contra los gasoductos rusos Nord Stream tras la decisión de la Fiscalía del país escandinavo de cerrar las investigaciones, sin apuntar a responsable alguno.

"El principal objetivo desde el principio de esta investigación fue y sigue siendo ocultar las circunstancias reales y las pruebas de lo sucedido, para que no se establezcan los verdaderos autores intelectuales y ejecutores de este atentado terrorista sin precedentes", declaró a la prensa rusa, según informa la agencia Interfax.

Según Kókov, "el cese de las investigaciones sobre las explosiones en los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 por parte de Suecia era algo esperado". "En realidad saben perfectamente quién fue el director de la orquesta y tratan de ocultar burdamente al verdadero culpable", añadió.

El subsecretario del Consejo de Seguridad rusa señaló que Suecia continuará distrayendo la atención de la comunidad internacional "inventando las versiones más fantasiosas" para ganar tiempo.

Las autoridades de Rusia han acusado a la comunidad internacional de mantener su silencio en torno al sabotaje de los gasoductos Nord Stream, unos ataques que se produjeron en septiembre de 2022 en el Báltico, y ha subrayado que el "gran perdedor" es Alemania, que espera que "actúe" lo antes posible.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha expresado así que es "significativo" que Suecia haya decidido cerrar la investigación en torno a los ataques y ha puntualizado que "Alemania es quien ha perdido un activo muy importante" dado que "había empresas alemanas que participaban en la compañía encargada de gestionar las tuberías que volaron por los aires como resultado del sabotaje terrorista" en cuestión.

En este sentido, ha hecho hincapié en que "se han publicado muchos datos sobre quién puede estar detrás de esto, por lo que la decisión (de cerrar la investigación) es notable". "Es notable que se haya detenido de esta manera", ha puntualizado.