Zelenski eleva a 31 000 los militares muertos y pide más misiles Patriot para cambiar el rumbo de la guerra

Internacional -

GUERRA EN UCRANIA

Además, ha hablado de decenas de miles de civiles muertos. El presidente de Ucrania ha dicho, además, que los siguientes meses serán "muy difíciles" si no llega la ayuda de EE.UU.

AGENCIAS | EITB MEDIA

publicado: 25/02/2024 20:12 (UTC+1)

última actualización: 25/02/2024 20:21 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Zelenskik 31.000 militar hil direla aitortu eta Patriot misil gehiago eskatu ditu gerraren norabidea aldatzeko

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha revelado este domingo que unos 31 000 militares ucranianos han muerto desde el inicio de la guerra con Rusia, un dato que hasta ahora no habían publicado las autoridades ucranianas.

"No sé si tengo derecho. Es un momento muy serio (...). Ha habido voces entre la audiencia estadounidense más radical que dicen que tenemos 300 000 muertos y que cuántos más queremos. Los rusos dicen que Ucrania ha perdido más de 100 000 personas y que los rusos han perdido unos 35 000. Dicen algo así, pero es todo mentira. Han muerto 31 000 soldados ucranianos en esta guerra, no los 300 000, no 150 000 como dicen Putin y su círculo de mentirosos. Cada una de esas vidas es una gran pérdida para nosotros", ha afirmado Zelenski durante un acto sobre la situación de la guerra, según recoge la agencia de noticias ucraniana Ukrinform.

El mandatario ha reiterado que "es muy doloroso para nosotros" y que por ello "no voy a decir cuántos heridos hay porque Rusia sabría cuantos han abandonado el campo de batalla". "No voy a decirlo", ha resaltado.

Zelenski también ha reconocido militares desaparecidos. "No voy a jugar con las cifras. No quiero. ¿Por qué? Porque el último intercambio ha demostrado que sería inexacto porque han vuelto varias personas. Estaban en la lista de desaparecidos", ha argumentado.

El presidente ucraniano se ha referido también a las "decenas de miles de civiles muertos en los territorios temporalmente ocupados". "Sabemos de decenas de miles. No sé cuántos han muerto, han sido asesinados, torturados, cuántos han sido deportados", ha añadido.

Las Fuerzas Armadas ucranianas han informado además, que desde el inicio de la guerra han muerto unos 409 820 "invasores" rusos, incluidos 810 fallecidos en las últimas 24 horas.

Zelenski pide más misiles Patriot a EEUU para cambiar el rumbo de la guerra

Por otra parte, el presidente de Ucrania ha destacado la importancia capital que para su país tendrá seguir recibiendo ayuda militar de Estados Unidos en el tercer año de la guerra, y ha asegurado que la dinámica del conflicto podría cambiar si Ucrania recibiera en los próximos meses diez sistemas antimisiles Patriot adicionales.

El jefe del Estado ucraniano ha explicado que Kiev puede buscar alternativas a la financiación que recibe de Washington, pero que el armamento estadounidense es insustituible para Ucrania en el campo de batalla debido a la escasez en el resto de países aliados de ciertos tipos de material militar del que dispone EEUU.

"¿Podemos reforzar la defensa antiaérea de Ucrania sin Estados Unidos? ¡No! No existen en el mundo los sistemas adecuados", dijo sobre las dificultades que conlleva encontrar sistemas como los Patriot en otros países.

Sobre las perspectivas de que se desbloqueen los 60 000 millones de dólares en asistencia a Ucrania que rechaza una parte del Partido Republicano en el Congreso de EEUU, Zelenski ha dicho tener "confianza" en que se alcance una solución positiva, y ha manifestado que Ucrania necesita que se apruebe la ayuda en un plazo de "un mes".

Zelenski anticipó unos meses de marzo y abril "difíciles" para Ucrania ante el empuje de la ofensiva rusa en el este y el sureste y la incertidumbre de la continuidad de la ayuda estadounidense.