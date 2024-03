Guterres: "Es hora de dar esperanza a los palestinos de que habrá un Estado palestino"

Internacional -

Ofensiva sobre Gaza

El jefe de la ONU afirmó que debe hacerse "todo lo posible" para evitar una ofensiva de Israel en Rafah, después de visitar el cruce fronterizo de esa ciudad, que conecta la península del Sinaí con la Franja de Gaza.

Agencias | EITB Media

publicado: 23/03/2024 18:43 (UTC+1)

última actualización: 23/03/2024 19:34 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Guterres: "Bada garaia palestinarrei Estatu palestinar bat izango duten itxaropena emateko"

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha asegurado este sábado que es necesario acordar un alto el fuego en la Franja de Gaza, liberar a los rehenes en manos del grupo islamista Hamás y dar esperanza sobre la creación de un Estado palestino independiente.

"Es hora de crear esperanza para el pueblo palestino de que habrá un Estado palestino", ha dicho Guterres en una rueda de prensa desde el aeropuerto de Arish, en Egipto, después de visitar el cruce fronterizo de Rafah, que conecta la península del Sinaí con la Franja de Gaza.

El jefe de la ONU ha afirmado que debe hacerse "todo lo posible" para evitar una ofensiva de Israel en la localidad palestina de Rafah, en el extremo sur de la Franja y donde se agolpan unos 1,5 millones de desplazados por la guerra iniciada el pasado 7 de octubre.

"Todos van a asumir sus responsabilidades con la Historia. Para mí, está claro: Necesitamos evitar una situación catastrófica en Rafah", ha aseverado Guterres, al añadir que hay "un claro consenso" entre EE.UU., la Unión Europea, la ONU y la comunidad internacional contra esa ofensiva terrestre.

Preguntado sobre cómo se podrían mitigar los efectos de una ofensiva en Rafah, el diplomático ha respondido: "No me preguntéis cómo puedo garantizar que el Gobierno israelí haga lo que sea, porque está claro que el Gobierno israelí normalmente no hace lo que le pido".

Asimismo, ha lamentado que a día de hoy siga habiendo muchos obstáculos para hacer llegar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, donde sus habitantes se enfrentan a la hambruna, y afirmó que para hacer llegar la asistencia necesaria a la población es indispensable acordar un alto el fuego.

"No hay forma de repartir ayuda de forma efectiva en Gaza sin un alto el fuego humanitario", ha insistido Guterres, que ha recordado que incluso hay veces que cuando la asistencia ingresa a la Franja "la distribución degenera en situaciones de violencia y ha habido situaciones en las que la gente es bombardeada cuando acudían a recibir la ayuda".

Además, ha denunciado los obstáculos de las autoridades israelíes para hacer llegar ayuda al enclave, como el rechazo de algunos artículos, inspecciones que duran días o la negativa a autorizar la entrada de convoyes. "Hay un número de obstáculos que las autoridades israelíes han mantenido y que hacen que sea muy difícil llegar a un nivel de entrega suficiente", ha lamentado el jefe de Naciones Unidas.

A su llegada a Egipto, Guterres se ha reunido con el gobernador de la provincia de Norte del Sinaí, Mohamed Shosha, quien le ha trasladado que los obstáculos impuestos por Israel han provocado que unos 7000 camiones no hayan podido entrar aún al enclave, según un comunicado de la administración provincial.

El diplomático ha iniciado hoy una breve gira que le llevará a El Cairo, donde romperá el ayuno del mes sagrado musulmán de ramadán con refugiados sudaneses, y viajará a Jordania el domingo para encontrarse con las principales autoridades del país y visitar las instalaciones de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA).