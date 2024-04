Fallece el actor y exjugador de fútbol americano O.J. Simpson

Internacional -

Conocido a nivel mundial también por el caso del doble homicidio de su exesposa y un amigo de ella, del que finalmente fue absuelto, ha fallecido a los 76 años de edad.

publicado: 11/04/2024 16:58 (UTC+2)

última actualización: 11/04/2024 17:41 (UTC+2)

El actor, presentador de televisión y exjugador de fútbol americano Orenthal James Simpson, más conocido como O.J. Simpson, ha fallecido a los 76 años de edad, tras una larga enfermedad. Lo ha anunciado su familia en una publicación en la red social X:

O.J Simpson, considerado en el fútbol americano uno de los mejores corredores de todos los tiempos. Su currículum deportivo incluye once temporadas en la NFL (National Football Leage), aunque este legado se vio ensombrecido por el asesinato a puñaladas de su exmujer, Nicole Brown Simpson, y de un amigo en junio de 1994. El exfutbolista, que intentó evitar el arresto y protagonizó una persecución policial de película, salió finalmente absuelto en 1995.

Sin embargo, 13 años después de aquel juicio del que salió como no culpable, Simpson se vio nuevamente enjuiciado, esta vez en Las Vegas, por robar junto a otro hombre, a dos comerciantes de recuerdos deportivos a punta de pistola después de irrumpir en su habitación de hotel. Fue declarado culpable de 12 cargos de robo a mano armada y secuestro y sentenciado a 33 años de prisión. Simpson cumplió condena en el Centro Correccional de Lovelock (Nevada). Fue puesto en libertad condicional en octubre de 2017 y fue considerado "un hombre completamente libre" en 2021.

Simpson completó una exitosa carrera como actor, con papeles en las películas dramáticas El puente de Casandra, Capricornio Uno, El coloso en llamas, y las comedias Back to the Beach y la trilogía The Naked Gun, junto a Leslie Nielsen, así como en la miniserie de televisión Roots.