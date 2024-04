Internacional -

El Organismo Internacional para la Energía Atómica advierte del peligro de un accidente nuclear en Zaporiyia

El director del Organismo Internacional para la Energía Atómica, Rafael Grossi, ha recordado que no debe producirse "ningún tipo de ataque desde o contra la central", "no debe usarse como almacén de armas pesadas" y "no debe ponerse en peligro la alimentación eléctrica externa de la central".

publicado: 16/04/2024 10:22 (UTC+2)

última actualización: 16/04/2024 10:59 (UTC+2)

El director del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, ha advertido este lunes ante el Consejo de Seguridad de la ONU que la central nuclear de Zaporiyia (Ucrania), bajo control ruso, se está "acercando peligrosamente" a un accidente nuclear tras los recientes ataques. "Debemos hacer hoy todo lo que esté en nuestra mano para minimizar el riesgo de accidente", ha declarado Grossi. Durante su intervención, Grossi ha asegurado que estos últimos ataques son una "flagrante violación" de los cinco principios expuestos por él mismo ante el Consejo para prevenir un accidente nuclear, por lo que ha pedido el cese de los mismos. Es por ello por lo que ha recordado que "no debe producirse ningún tipo de ataque desde o contra la central", "no debe usarse como almacén de armas pesadas o personal militar", "no debe ponerse en peligro la alimentación eléctrica externa de la central", "todas las estructuras, sistemas y componentes esenciales (...) deben estar protegidos de ataques o sabotaje" y "no debe tomarse ninguna medida que socave estos principios". "Sin embargo, en los últimos diez días, el primero de estos principios ha sido violado repetidamente en lo que supone un aumento del riesgo para la seguridad nuclear en la central de Zaporiyia", ha añadido. Tras ello, ha informado de que el 7 de abril, un equipo del OIEA confirmó los primeros ataques desde noviembre de 2022 dirigidos directamente contra la central y que, aunque los daños fueron superficiales, supusieron un "precedente muy peligroso". Asimismo, fueron registrados otros cuatro ataques, llegando a causar una víctima, y otros dos con drones.

