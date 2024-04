Von der Leyen no descarta "cooperar" con los ultraconservadores europeos, entre los que se encuentra Vox

Internacional -

Elecciones europeas

De cara a las elecciones al Parlamento Europeo, la miembro del Partido Popular Europeo es candidata para presidir la Comisión Europea es la actual presidenta de la institución. Dentro de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) se encuentran varios grupos de ultraderecha.

Agencias | EITB MEDIA

publicado: 30/04/2024 09:15 (UTC+2)

última actualización: 30/04/2024 10:12 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Von der Leyenek ez du baztertzen ultrakontserbadore europarrekin lankidetzan aritzea; horien artean dago Vox

La candidata del Partido Popular Europeo a presidir la Comisión Europea y actual presidenta de esta institución, Úrsula von der Leyen, dejó este lunes la puerta abierta a cooperar con los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), el grupo que reúne a Vox, los Hermanos de Italia de Giorgia Meloni o los polacos de Ley y Justicia, en la siguiente legislatura.

"Dependerá de la composición del Parlamento Europeo y de quién está en cada grupo", respondió Von der Leyen a una interpelación directa del candidato de los Verdes, Bas Eickhout, durante el primer debate de cara a las elecciones al Parlamento Europeo entre ocho representantes de partidos políticos europeos.

El candidato socialdemócrata Nicolas Schmit, actual comisario de empleo, replicó asimismo a Von der Leyen sobre la posibilidad de pactar con el grupo de Vox tras las elecciones: "Me deja un poco sorprendido su respuesta. Es rara, porque los valores y derechos no se pueden dividir según ciertas organizaciones políticas. O se colabora con ellos porque se les necesita o se dice claramente que no hay un acuerdo posible porque no respetan los derechos por los que ha luchado nuestra Comisión".

ECR, no representado en el debate, es uno de los dos grupos del Parlamento Europeo que acoge a partidos de ultraderecha; el otro es Identidad y Democracia, que reúne a Alternativa por Alemania, la Agrupación Nacional de Marine le Pen o la Liga italiana, con quienes Von der Leyen sí ha rechazado entrar en coalición tras las elecciones.

La pregunta del candidato ecologista fue simbólica dentro de un debate en el que Von der Leyen fue la única de los ocho participantes con opciones reales a presidir la Comisión Europea. Esta fue cuestionada tanto por la izquierda como por la derecha, además de por las dos moderadoras del evento organizado por el medio de información europea "Politico" y la Universidad de Maastricht (Países Bajos).