Hamás acepta el alto el fuego propuesto por Egipto y Catar, no así Israel

Guerra en Gaza

Desde Israel han avanzado que ellos no se adhieren a la propuesta porque contiene cuestiones "inaceptables". El presidente turco Erdogan, insta a "todos los actores occidentales a presionar al gobierno israelí"

Agencias | EITB Media

publicado: 06/05/2024 18:50 (UTC+2)

última actualización: 06/05/2024 20:15 (UTC+2)

Hamás ha anunciado esta tarde que acepta la oferta para un alto el fuego propuesta por Egipto y Catar, que ejercen de intermediarios con Israel.

Según el comunicado del Movimiento de Resistencia Islámica difundido por el medio catarí Al Jazeera, Ismail Haniya ha informado al primer ministro de Catar, Mohamed bin Abulrahman al Zani, y al jefe de la inteligencia de Egipto, Abbas Kamel, de que acepta la propuesta, de la que no han trascendido detalles.

Sin embargo, nada más hacerse público la noticia, fuentes israelíes se han apresurado a dejar claro que Israel no está en la misma línea y no van a aceptar la propuesta, porque creen que "no es aceptable". Además, un alto cargo israelí ha manifestado que el anuncio de Hamás podría deberse a un "intento de dejar a Israel como la parte que no acepta un pacto de alto el fuego".

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha manifestado, por su parte, su satisfacción por el anuncio de Hamás y ha emplazado a Israel a hacer lo propio. "Nos satisface que Hamás haya anunciado que acepta el alto el fuego tras nuestras sugerencias. Ahora Israel debe dar el mismo paso", ha afirmado Erdogan en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros. "Todos los actores occidentales deberían presionar al gobierno israelí. Os insto a hacerlo", ha añadido el mandatario turco.

El Gobierno de Estados Unidos ha declinado posicionarse sobre la cuestión. "Estamos evaluando la respuesta (de Hamás) y la estamos discutiendo con nuestros aliados en la región", ha señalado en una rueda de prensa el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, a lo que ha añaido que el Ejecutivo de Joe Biden considera que un "acuerdo para liberar rehenes" es la mejor opción tanto para el "pueblo palestino como para el israelí".

Inminente ataque a Rafah

El anuncio se produce pocas horas después de que Israel ordenara la evacuación de la población de Rafá con vistas al comienzo de una ofensiva militar contra el que consideran último reducto de Hamás en la Franja de Gaza, una ofensiva que EE.UU. ha dicho no apoyar en ningún caso.

También el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell ha pedido a la UE que actúe para evitar una ofensiva terrestre de Israel en Rafah.

Actualmente más de 1,2 millones de desplazados viven hacinados en Rafah como consecuencia de la entrada de tropas israelíes que han ido barriendo de norte a sur el enclave palestino.