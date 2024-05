El pueblo palestino conmemora la Nakba con Gaza sitiada y un nuevo éxodo forzado en camino

Internacional -

La Autoridad Nacional Palestina (ANP) ha recalcado que los palestinos "no aceptarán" una nueva Nakba. Este miércoles se repetirán las movilizaciones en apoyo a Palestina por todo el mundo, también en las capitales, municipios y universidades vascas.

Eriz Lotina | EITB Media

publicado: 15/05/2024 05:00 (UTC+2)

última actualización: 14/05/2024 22:19 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Palestinak Nakba ekarriko du gaur gogora, Gaza setiatuta dagoenean eta beste exodo behartu batean murgilduta

Israel dio el lunes comienzo a las celebraciones del Día de la Independencia, la conmemoración del 76 aniversario de su constitución como Estado, que culminó el martes. Sin embargo, para la población palestina este hecho no es motivo de ninguna celebración, más en las circunstancias actuales. Los últimos días se han sucedido las órdenes de evacuación de Ráfah, en una Gaza ya sitiada, en lo que parece un nuevo éxodo forzado sin posibilidad de retorno, otra nueva Nakba.

Nakba es un término árabe que significa "catástrofe" o "desastre" en dicho idioma, utilizado para designar al éxodo palestino. También denominada como la "catástrofe palestina", fue la destrucción de la sociedad y la patria palestina entre 1947 y 1948, y el desplazamiento permanente de la mayoría de los árabes palestinos.

El término se utiliza para describir tanto los acontecimientos de 1948 como la actual ocupación de los palestinos en sus territorios ocupados (Cisjordania y la Franja de Gaza), así como su persecución y desplazamiento en los territorios palestinos y en los campos de refugiados palestinos presentes en la región.

La sombra de una nueva Nakba

Mientras los israelíes atraviesan jornadas simbólicas, su Ejército mantiene los ataques en Ráfah, en el extremo sur de Gaza, que antes acogía a 1,4 millones de refugiados, pero que ya han abandonado muchas personas para escapar de los bombardeos.

La ofensiva israelí contra Gaza desde el 7 de octubre ha causado la muerte a más de 35 000 personas, la mayoría niños y mujeres, y ha dejado heridas a más de 78 000, además de 10 000 desaparecidos que se creen atrapados bajo los escombros.

La Autoridad Palestina ha dicho este martes que una invasión a gran escala de la ciudad de Ráfah, en la frontera entre la Franja y Egipto, sería "un gran error" por parte de Israel y ha advertido de las "peligrosas repercusiones" de los ataques del Ejército israelí contra la ciudad, de la que han huido ya cerca de medio millón de palestinos.

El portavoz de la Presidencia palestina, Nabil abu Rudeina, ha señalado que Estados Unidos "es responsable de estas peligrosas repercusiones, que tendrán un impacto en la región y en el mundo en su conjunto, por su fracaso a la hora de intervenir para forzar al gobierno de ocupación a detener su invasión de Ráfah".

Abu Rudeina ha subrayado la necesidad de que Washington "actúe" y "no se limite a comunicados y condenas" con el objetivo de detener "inmediatamente" el ataque contra Gaza y permitir la entrada de ayuda humanitaria, antes de recalcar que los palestinos "no aceptarán" una nueva Nakba.

"No aceptaremos una nueva catástrofe y no permitiremos una repetición de lo que pasó en 1948 y 1967", ha afirmado, al tiempo que ha abundado en que la región no logrará paz y seguridad sin "una solución justa" a la causa palestina, que pasa por reconocer el Estado de Palestina en las fronteras de 1967, con Jerusalén Este como capital.

Este miércoles se repetirán las movilizaciones en apoyo a Palestina por todo el mundo, también en las capitales, municipios y universidades vascas.

El Movimiento por el Boicot a Israel (BDZ) celebra distintas movilizaciones en las capitales de Hegoalde. La primera ha tenido lugar esta pasada medianoche en Pamplona, a las 00:00 horas, una concentración en la Plaza del Ayuntamiento. En Bilbao (plaza elíptica), Donostia-San Sebastián (Boulevard) y Vitoria-Gasteiz (plaza de la Virgen Blanca) hay convocadas manifestaciones a las 19:00 horas.

Además, en la Universidad de Deusto han organizado una sentada a las 13:00 horas, donde una menor palestina leerá un manifiesto, y a las 18:00 horas se realizará una concentración en la Escuela de Ingeniería de Bilbao.