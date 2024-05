Será noticia: Reconocimiento de Palestina, debate electoral en ETB1 y asesinato en Getxo

Internacional -

publicado: 28/05/2024 07:37 (UTC+2)

última actualización: 28/05/2024 07:57 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Palestinaren aitortza, hauteskunde eztabaida ETB1en, eta hilketa Getxon

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes 28 de mayo de 2024:

- Reconocimiento de Palestina: El Gobierno de España, junto con Irlanda y Noruega, formalizará hoy el reconocimiento del Estado palestino, pese a las amenazas de Israel. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, realizará una declaración institucional desde La Moncloa a partir de las 08:30 horas. Los tres países han asegurado que se trata de un paso a favor de la solución de los dos estados, y esperan que otros países europeos puedan seguir sus pasos próximamente. Finlandia y Eslovenia podrían ser los siguientes en hacerlo.

- Debate electoral en ETB1: Hoy EITB ofrecerá el primer debate de las elecciones al Parlamento Europeo, a partir de las 22:00 horas, en directo, en ETB1, Euskadi Irratia y eitb.eus. Conducido por Odei Esnaola, contará con la participación de Oihane Agirregoitia (PNV), Pernando Barrena (EH Bildu), Maider Lainez (PSOE), Andeka Larrea (Sumar), Carlos Iturgaiz (PP) y Miren Echeveste (Podemos).

- Asesinato en Getxo: Hoy volverán a concentrarse de manera silenciosa en Getxo para condenar el asesinato del joven de 23 años, Juan Felipe García, en la madrugada del sábado en la localidad. El acto tendrá lugar, a las 19:00 horas, en la plaza Satistegi de Algorta. El Ayuntamiento ha pedido que los hechos no se utilicen para "etiquetar y estigmatizar a personas migrantes". En este sentido, la Fiscalía de Menores de Bizkaia ha desmentido la información que circulaba en las redes sobre el origen de los cinco detenidos, y ha dado a conocer que no son menores extranjeros no acompañados de origen magrebí.