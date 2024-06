Internacional -

Estados Unidos

Declaran culpable al hijo de Joe Biden por posesión ilegal de armas

La juez deberá ahora dictar sentencia, pero por ahora no ha fijado cuándo lo hará. Los expertos no prevén que sea condenado a 25 años de prisión, en la medida en que no tiene antecedentes.

Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Foto: EFE Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Foto: EFE

Agencias | EITB Media

publicado: 11/06/2024 18:54 (UTC+2)

última actualización: 11/06/2024 19:05 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Joe Bidenen semea erruduntzat jo dute armak legez kanpo edukitzeagatik

Un jurado del estado de Delaware ha declarado a Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, culpable por los tres cargos que pesaban contra él por tener en su poder un arma en un tiempo en el que consumía drogas, lo que le puede costar una pena de cárcel. Hunter es hijo de la primera esposa del presidente, la fallecida Neilia Biden. La juez Maryellen Noreika deberá ahora dictar sentencia, pero por ahora no ha fijado cuándo lo hará, según NBC News. Dos de los tres delitos que se le imputaban contemplan una pena máxima de diez años de cárcel, mientras que el tercero de ellos se castiga con hasta cinco años. Los expertos no prevén que sea condenado a 25 años de prisión, en la medida en que no tiene antecedentes, si bien el simple veredicto ya es en sí un hito inédito en la historia de Estados Unidos, ya que nunca antes había sido condenado por delitos un familiar directo de un presidente en ejercicio. Hunter Biden, presente en la sala durante la lectura del veredicto, estaba imputado por tres cargos al haber estado en posesión de un arma, concretamente un revólver Colt Cobra, durante al menos 11 días después de haber falsificado en 2018 el formulario para su compra y de haber mentido al vendedor. El proceso comenzó hace poco más de una semana en Wilmington (Delaware) y durante el juicio testificaron su exesposa Kathleen Buhle, una exnovia, su cuñada y examante Hallie Biden y su hija Naomi Biden, antes de que los abogados de la acusación y la defensa pronunciaran el lunes sus alegatos finales, en un último intento de convencer a los miembros del jurado. Durante el proceso, Joe Biden no ha acudido a la corte, pero la primera dama, Jill Biden, estuvo presente el pasado lunes durante la selección del jurado y también hoy, junto a la esposa de Hunter, Melissa Cohen-Biden, y su hermana Ashley Biden. Los cargos contra Hunter Biden son el resultado de una investigación que se abrió en 2018 durante el Gobierno de Donald Trump (2017-2021) y que el propio exmandatario, futuro candidato republicano para las elecciones de noviembre, ha usado para atacar a su contrincante Biden. El hijo del presidente tiene pendiente otro juicio en California en el que se le acusa de haber evadido el pago de 1,4 millones de dólares en impuestos.

