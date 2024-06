Casi 200 deportistas franceses suscriben un manifiesto contra la extrema derecha

Internacional -

Francia

Por su parte, Kylian Mbappé, una de las grandes estrellas del fútbol mundial, este domingo advirtió de que "los extremos están a las puertas de nuestro poder. Llamo a todo el mundo a votar, a tomar conciencia de la situación".

Casi 200 deportistas franceses, entre ellos, los extenistas Jo-Wilfried Tsonga (Retirado en 2022, llegó a ser número 5 del mundo y lograr 18 títulos ATP) y Marion Bartoli, ganadora de once títulos WTA, Julien Benneteau, bronce en los Juegos de Londres 2012, y Yannick Noah, último campeón masculino francés de un Grand Slam (Roland Garros 1983), han suscrito un manifiesto contra la extrema derecha.

También han suscrito el manifiesto el exfutbolista del Milan, Vikash Dhorasoo, internacional con Francia en el Mundial de Alemania 2006 y subcampeón de la Champions con el club rossonero en 2005, además del exfutbolista del PSG, Candice Prévost. En atletismo, resaltan los nombres de Benjamin Compaoré, campeón europeo de triple salto y la campeona olímpica Florence Masnada. Por último, ha firmado también la esgrimista y medallista olímpica, Ysaora Thibus.

"No hay que esconderse. Dicen que no hay que mezclar política y deporte. El país está en una situación importante y estoy en contra de la división", añadió el futuro jugador del Real Madrid.

"Quiero estar orgulloso de defender a un país que representa mis valores. Esto es más importante que el partido de mañana", dijo la gran figura de la selección francesa sobre el encuentro de hoy contra Austria, en el que ambos equipos debutan en esta Eurocopa de Alemania.

Thierry Henry, seleccionador francés sub 21, también se ha sumado este lunes a estas manifestaciones. "Comparto todo lo que se ha dicho sobre ese tema que conocéis bien", ha señalado la antigua estrella de clubs como Monaco, Juventus, Arsenal y Barcelona, en una rueda de prensa sobre la selección olímpica francesa para los Juegos París 2024.

"Puedo citar a Marcus (Thuram), Ousmane (Dembelé), Kylian (Mbappé), el seleccionador (Didier Deschamps). Lo que puede frenar a los extremos es votar. Por tanto, id a votar", ha añadido. Henry ha recalcado que está "en contra de todo lo que divide y a favor de lo que puede unir".

Estos llamamientos no han gustado en el seno de Agrupación Nacional (RN), desde donde han pedido, sobre todo, a Mbappé "un poco de contención" y que no dé "lecciones políticas" que, según ellos, no le corresponde dar.

El vicepresidente de Agrupación Nacional, Sébastien Chenu, ha afirmado que "cuando se tiene el honor de vestir la camiseta del equipo de Francia, hay que tener un poco de contención". Chenu ha afirmado en una entrevista en France Inter que "muchos" de los simpatizantes de su partido siguen a la selección y "les gusta Mbappé". "No esperan de él lecciones políticas. Tiene derecho de tener opinión, pero no creo que las personas que considero desconectadas vengan a dar lecciones a los franceses", ha sentenciado.

Por su parte, el portavoz de Agrupación Nacional, Laurent Jacobelli, ha reinterpretado las palabras de Mbappé asegurando incluso que tiene "razón". "No me doy por aludido, ni nuestro partido, por el término extremo", ha argumentado en una entrevista en Franceinfo.

En cambio, el primer ministro, Gabriel Attal, que aspira a la reelección en las legislativas del 30 de junio y el 7 de julio, ha considerado que Mbappé está "en su papel" y ha reivindicado la capacidad de este tipo de figuras a la hora de ser "modelo" para los jóvenes.

En España, el PSOE ha elogiado a la estrella francesa por sus declaraciones. "Toda acción que vaya a concienciar a la población de la importancia de frenar a la ultraderecha es buena, es positiva y en el caso de Mbappé yo creo que puede ser su mejor gol", ha señalado la portavoz socialista, Esther Peña, en una rueda de prensa.

La portavoz del PSOE ha afirmado que "ojalá hubiera más voces como él" y también ha saludado la formación de la coalición de izquierdas en Francia, en la que participan los socialistas.