Joe Biden revisará la seguridad de la Convención Republicana y de Trump tras el atentado fallido contra este

Además, ha anunciado que ordenará una investigación independiente que ayude a esclarecer los hechos. Ha llamado a la ciudadanía a mantenerse unidos ante un intento de asesinato que es, según el presidente "lo contrario a todo lo que defendemos".

publicado: 14/07/2024 21:13 (UTC+2)

última actualización: 14/07/2024 21:24 (UTC+2)

El presidente estadounidense, Joe Biden, ha definido este domingo el ataque a tiros contra su rival republicano Donald Trump como un "intento de magnicidio" y ha prometido seguridad "elevada" para el candidato y la convención republicana que comienza mañana.

En unas declaraciones desde la Roosevelt Room de la Casa Blanca, Biden ha pedido a los estadounidenses que no hagan especulaciones sobre las motivaciones del supuesto atacante, que fue abatido en un tejado cercano al acto de campaña en el que Trump sufrió una herida leve por una de las balas que rasgó la oreja derecha.

"La investigación está en los estadios iniciales. No tenemos ninguna información sobre los motivos del tirador. Sabemos quién es. Urjo a todo el mundo, que, por favor, no hagan especulaciones sobre los motivos y afiliaciones, dejen a la FBI y a los servicios de inteligencia hacer su trabajo", ha indicado el mandatario.

"Lo primero que quiero hacer es que Trump, como expresidente y nominado del Partido Republicano, reciba ya un nivel de seguridad elevada", ha señalado Biden.

Trump todavía no es oficialmente el candidato a la presidencia del Partido Republicano, lo que normalmente hace que el Servicio Secreto aumente la seguridad, aunque Trump como expresidente ya tenía derecho a protección de ese cuerpo de protección del Ejecutivo.

Biden ha anunciado, como segunda medida, que ha pedido a la directora del Servicio Secreto, Kimberly Cheatle, que revise "todas las medidas de seguridad para la Convención Nacional Republicana", que comienza mañana en Milwaukee (Wisconsin) y se prolongará hasta el jueves.

Como tercera medida el presidente ha solicitado una investigación independiente de los hechos que ocurrieron el sábado en el mitin de Butler (Pensilvania).

Biden ha manifestado que no hay lugar en América para la violencia. "Podremos estar de acuerdo o no en muchas cosas, pero esto no puede suceder", ha recalcado, a lo que ha añadido que "un intento de asesinato es lo contrario a todo aquello que defendemos".

Ha completado su comparecencia con un llamamiento a la unidad del país y comunicado sus condolencias a la familia del espectador fallecido en el tiroteo contra Trump, el exbombero Corey Comperatore, y su apoyo a las familias de los dos asistentes heridos.