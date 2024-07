Biden da positivo en covid en un momento clave de la campaña y mientras crece la presión para que abandone

Internacional -

El mandatario demócrata se ha contagiado en el momento más inoportuno, en medio de una creciente presión de su propio partido para que abandone la carrera hacia la Casa Blanca. Biden ha dejado así abierta la puerta, si un médico le dijera, a renunciar a su candidatura.

18/07/2024 08:53 (UTC+2)

18/07/2024 09:08 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Bidenek positibo eman du covidean, kanpainaren erdian eta hautagaitza erretiratzeko presioa areagotuz doanean

Joe Biden ha dado positivo en covid ese miércoles, un contagio que llega en el momento más inoportuno para el presidente de Estados Unidos, que se ha visto obligado a cancelar un acto de campaña que tenía previsto para este miércoles en Las Vegas, mientras sigue creciendo la presión desde su propio partido para que dé un paso a un lado y abandone la carrera hacia la Casa Blanca.

El mandatario demócrata, que precisamente acababa de asegurar en una entrevista que se retiraría si un médico le dijera que tiene un problema de salud, ha dado positivo mientras hacía campaña en el estado clave de Nevada, si bien tiene solo "síntomas leves" y no tiene fiebre, según ha informado la Casa Blanca. No obstante, se le ha visto entrar al Air Force One con rostro cansado y ha cancelando los actos de precampaña previstos para hoy.

El presidente ha afirmado horas antes en una entrevisa que reconsideraría su decisión de continuar con su campaña electoral si un médico le diagnosticara un problema médico grave, en lo que supone la primera vez que deja la puerta abierta a renunciar a su candidatura.

La noticia se produce en un momento muy delicado para Biden, en el que se ha intensificado la presión para que retire su candidatura para las elecciones de noviembre. En las últimas horas, el influyente legislador demócrata Adam Schiff le ha instado públicamente a "pasar el testigo".

Los demócratas están preocupados mientras que los republicanos, unidos, han respaldado a Trump y a su futuro vicepresidente, James David Vance (J.D. Vance). Así, el candidato republicano ha aceptado oficialmente el nombramiento hace una horas.