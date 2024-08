Starmer condena el "matonismo de extrema derecha" y promete llevar ante la justicia a sus responsables

Internacional -

Disturbios

El primer ministro británico ha convocado una reunión de emergencia por los disturbios tras un bulo difundido por la ultraderecha que responsabilizó a un migrante de la muerte de tres niñas. Hay 170 detenidos. En los incidentes más graves, se produjo un asalto a un centro de acogida de Rotherham.

Agencias | EITB Media

publicado: 05/08/2024 09:03 (UTC+2)

última actualización: 05/08/2024 09:35 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Starmerrek eskuin muturraren indarkeria salatu du eta istiluen egileak justiziaren esku utziko dituela agindu

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha condenado los disturbios violentos de la extrema derecha en varias ciudades británicas y ha prometido llevar "rápido" ante la Justicia a sus responsables. Starmer, quien ha calificado de "matonismo de extrema derecha" lo ocurrido, ha convocado para este lunes una reunión de emergencia para abordar la situación. Esta reunión, conocida como 'Cobra' debido a la sala en la que tienen lugar este tipo de encuentros por parte del Gabinete, tiene como objetivo acordar una respuesta conjunta al estallido de violencia.

La violencia instigada por grupos de ultraderecha ha estallado este fin de semana en ciudades como Liverpool, Bristol, Hull, Manchester y Rotherham, y se ha saldado con 170 personas detenidas. Además, varios agentes han resultado heridos tras ser atacados con piedras, latas de cerveza, botellas y sillas.

Aunque estos grupos llevan semanas organizando protestas, la tensión aumentó a raíz del ataque con arma blanca del pasado 29 de julio en un centro recreativo en Southport (noroeste inglés), en el que tres niñas murieron y ocho menores y dos adultos resultaron heridos. La ultraderecha difundió el bulo que el agresor era un migrante llegado en patera, aunque realmente era un galés de 17 años.

"Que no quepa duda: caerá todo el peso de la ley sobre quienes han participado en esta violencia. La Policía hará detenciones. Habrá gente encarcelada. Habrá cargos y habrá condenas", ha asegurado Starmer en un comunicado oficial difundido por Downing Street.

Starmer se ha referido tanto a quienes "han azuzado a la acción por Internet y luego os habéis escondido" como a quienes están implicados "directamente". "Os garantizo que os arrepentiréis de haber participado en estos desórdenes", ha advertido.

"Si se ataca a las personas por el color de su piel o su fe, entonces eso es extrema derecha y estoy dispuesto a decirlo. Esto es violencia, no es protesta. No importa cuál sea el motivo", ha dicho Starmer en una declaración.

"Otras comunidades minoritarias atacadas, saludos nazis en la calle, ataques a la policía, violencia desenfrenada junto con retórica racista, así que no, no me avergonzaré de llamarlo por su nombre: violencia de extrema derecha", ha puntualizado.

Entretanto, el Ministerio de Interior ha anunciado que habrá una mayor protección de las mezquitas en virtud de un nuevo "proceso de respuesta rápida" pensado para responder a la amenaza de ataques a lugares de culto.

En los incidentes más graves, ultraderechistas enmascarados han asaltado este domingo un hotel en la ciudad de Rotherham, en el norte de Inglaterra, inmueble utilizado para dar acogida a migrantes. Los asaltantes rompieron las ventanas del hotel e incendiaron un área de la planta baja. Otro incidente similar ocurrió en la localidad de Tamworth, en el noroeste inglés, donde varias personas rompieron las ventanas de un hotel que al parecer alojaba a solicitantes de asilo.

Estos disturbios suponen el primer gran desafío para el nuevo primer ministro británico en momentos, además, en que el Parlamento está en receso de verano, lo que impide que los diputados puedan debatir la situación.