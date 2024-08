Los líderes estudiantiles de Bangladés dicen que el Nobel de la Paz Mohamed Yunus liderará la transición

Internacional -

El movimiento estudiantil que ha encabezado las protestas ha anunciado que están preparando la composición de un Gobierno interino para asumir el poder y han advertido de que no aceptarán otro distinto.

publicado: 06/08/2024 10:03 (UTC+2)

última actualización: 06/08/2024 11:10 (UTC+2)

Bangladés aguarda este martes la formación de un Gobierno interino tras la dimisión de la hasta ahora primera ministra, Sheikh Hasina, quién huyó ayer del país presionada por las protestas estudiantiles y el caos que ha sumido al país en las últimas semanas, con más de 400 muertos desde el inicio de las movilizaciones.

La renuncia de Hasina fue anunciada ayer por el jefe del Ejército, Waker-Uz-Zaman, en una declaración oficial en la que indicó la futura creación de un Gobierno interino para remplazar a la mandataria, que llevaba en el poder desde 2009 entre acusaciones de reprimir a la oposición y de amaño electoral. El militar no esbozó, sin embargo, el nombre de alguno de los candidatos a encabezar el nuevo Ejecutivo.

Por su parte, los principales líderes de las protestas estudiantiles, que comenzaron hace un mes para exigir la anulación de un sistema de cuotas al empleo público, sí que propusieron un candidato: el premio Nobel Muhammad Yunus. A sus 83 años, el galardonado con el Nobel de la Paz en 2006 es conocido como el banquero de los pobres por haber fundado el Banco Grameen para combatir la pobreza en Bangladés mediante el desarrollo del concepto de microcrédito, por el que se otorgan préstamos a personas de escasos recursos que normalmente serían rechazadas en el sistema financiero.

Los líderes movimiento estudiantil anunciaron que están preparando la composición de un Gobierno interino para asumir el poder y advirtieron de que no aceptarán otro distinto. Han rechazado así la posibilidad de la formación de un gobierno apoyado por el Ejército o por el presidente. "No va a ser aceptado por los estudiantes revolucionarios. Queremos la caída del gobierno de la dictadura, la abolición del sistema fascista. Un simple cambio de nombres no resuelve el problema. El marco para la abolición del sistema fascista es un nuevo acuerdo político para el nuevo Bangladés", argumentaron.

A la espera de que se materialice el nuevo Gobierno, la situación en el país sigue siendo volátil, aunque el Ejército revocó el toque de queda desde primera hora de este martes y algunos colegios anunciaron su reapertura.