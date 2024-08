París despide los Juegos Olímpicos y cede el testigo a Los Ángeles

Internacional -

JUEGOS OLÍMPICOS

Con 9000 deportistas y 71 500 espectadores como testigos, la capital gala cerró sus juegos con una Ceremonia de Clausura al más puro estilo Hollywood. El actor estadounidense Tom Cruise bajó con un cable hasta el escenario, agarró la bandera de los aros olímpicos y salió con ella subido en moto.

Agencias | EITB Media

publicado: 12/08/2024 07:28 (UTC+2)

última actualización: 12/08/2024 07:51 (UTC+2)

Al más puro estilo de Hollywood, París cerró anoche con una brillante ceremonia de corte futurista sus Juegos Olímpicos, que pasarán a la historia por su ambición y por convertir la ciudad en un monumental estadio al aire libre.

La Ceremonia de Clausura, celebrada en el Stade de France con presencia de 9000 deportistas y miembros de 'staffs' técnicos, y con más de 71 500 espectadores en las gradas, sirvió para que el Comité Olímpico Internacional (COI) ceda el testigo a Los Ángeles 2028.

La ceremonia comenzó en los jardines de los Tullerías, al pie del pebetero, donde la cantante Zaho de Sagazan interpretó "Sous le ciel de Paris", la canción más emotiva sobre el espíritu de la ciudad, que hicieron famosa figuras como Édith Piaf o Yves Montand.

Después, apareció entre las ovaciones del público el héroe francés de estos Juegos, el nadador Léon Marchand, ganador de cuatro oros y un bronce, para recoger de forma simbólica el fuego del pebetero y llevarlo al estadio.

Pero antes de dirigirse hacia el 'show' hollywoodiense que mucha gente espera habrá dentro de cuatro años, esta Clausura de París 2024 brindó un concierto de pop y música electrónica gracias a la fusión de la banda Phoenix con artistas como Kavinsky, Angèle, Air y VannDa, entre otros.

El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, proclamó que París 2024 "han sido los primeros Juegos Olímpicos de una nueva era", y destacó que los atletas olímpicos han hecho "brillar como nunca a la Ciudad de la Luz".

Tras el discurso de Bach, Anne Hidalgo, alcaldesa de París, pasó la bandera olímpica a Karen Bass, alcaldesa de Los Ángeles, como símbolo del traspaso de sede para los próximos JJ.OO. veraniegos.

A partir de ahí, arrancó la parte más cinematográfica. El popular actor estadounidense Tom Cruise bajó con un cable desde lo más alto del estadio hasta el escenario, agarró la bandera de los aros olímpicos y salió con ella subido en moto. Todo ello para luego saltar desde un avión a ritmo de los Red Hot Chili Peppers y su canción "By the Way".

Finalmente, la llama olímpica llegada de las Tullerías en un candil se apagó y Bach, "con el corazón lleno de emoción", declaró oficialmente clausurados los Juegos Olímpicos de París 2024 y convocó al mundo olímpico a congregarse dentro de cuatro años en Los Ángeles.

La ceremonia concluyó con un guiño francés a Estados Unidos pero a la vez una reivindicación de orgullo propio: la cantante francesa Yseult interpretó la inolvidable "My way".