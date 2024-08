Biden pasa el testigo a Harris pidiendo el voto para el Partido Demócrata para "preservar la democracia"

Internacional -

Convención demócrata

El presidente de Estados Unidos ha señalado que elegir a Kamala Harris como vicepresidenta ha sido "la mejor decisión" de su carrera. Por su parte, Harris ha agradecido el "liderazgo histórico" de Biden en su primera aparición en la Convención Demócrata.

Agencias | EITB Media

publicado: 20/08/2024 07:34 (UTC+2)

última actualización: 20/08/2024 09:40 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Bidenek Harrisi eman dio lekukoa eta Alderdi Demokratari botoa ematea eskatu du "demokrazia babesteko"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha pasado este lunes el testigo del Partido Demócrata a su vicepresidenta, Kamala Harris, afirmando que "la democracia debe ser preservada" e instando a los estadounidenses a acudir a las urnas para defender los valores de EE.UU.

"Necesitamos mantener el Senado. Necesitamos ganar de vuelta la Cámara de Representantes. Y sobre todo necesitamos vencer a Donald Trump y elegir a Kamala Harris y a Tim Walz como presidenta y vicepresidente", ha subrayado.

Durante su intervención en la Convención Demócrata que se prolongará hasta el jueves en Chicago, Biden ha calificado la elección de Harris como vicepresidenta como "la mejor decisión" de su carrera.

"Me quedan cinco meses de Presidencia. Tengo mucho que hacer y tengo la intención de hacerlo. Serviros como presidente ha sido un honor. Amo este trabajo, pero amo más a mi país. Y quienes dicen que estoy enfadado con quienes me dijeron que abandonara la carrera... Eso no es verdad", ha declarado el mandatario estadounidense ante una gran ovación que ha recibido en el United Center.

Cuando Biden terminó su discurso, tras una intervención de una hora, Harris subió al escenario junto a su esposo Douglas Emhoff y la primera dama Jill Biden para felicitar al presidente. Entonces, Biden aprovechó el momento para tomar la mano de Harris y alzar juntos las manos ante la ovación de los asistentes.

Esta, sin embargo, no ha sido la primera intervención de Harris en la convención demócrata. Horas antes, la vicepresidenta había hecho una primera aparición sorpresa para rendir homenaje al "liderazgo histórico" del presidente.