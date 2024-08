Macron descarta nombrar un primer ministro de la coalición de izquierdas y abre una nueva ronda de consultas

El macronismo ha anunciado que sigue rechazando un gobierno del Nuevo Frente Popular a pesar de no tener ministros de La Francia Insumisa, mientras que la izquierda insiste en la candidatura de Lucie Castets.

publicado: 26/08/2024 20:14 (UTC+2)

última actualización: 26/08/2024 20:32 (UTC+2)

Las conversaciones para elegir el próximo primer ministro francés han concluido con la negativa de Emmanuel Macron, presidente de Francia, para nombrar un primer ministro del Nuevo Frente Popular, la coalición de izquierdas. Los macronistas rechazan esa posibilidad aunque no incluya ministros de La Francia Insumisa, ya que, a pesar de ser la fuerza que obtuvo más diputados, considera que no sobreviviría a mociones de censura de otros grupos.

De esta forma, Macron ha abierto una nueva ronda de consultas con los grupos.

Por su parte, la izquierda francesa insiste en la candidatura de Lucie Castets como primera ministra para aplicar los resultados de las legislativas. Asimismo, el Nuevo Frente Popular (NFP) ha anunciado que no volverá al Elíseo para nuevas conversaciones con el presidente Emmanuel Macron si no es para discutir "las modalidades de una cohabitación", lo que implicaría que el próximo primer ministro no sea afín al jefe de Estado.

El macronismo ha declarado que rechazará un gobierno de la coalición del Nuevo Frente Popular a pesar de que este no contenga ministros de La Francia Insumisa (LFI), tal y como ha ofrecido Jean-Luc Mélenchon, lo que había sido la línea roja hasta ahora.

Para el primer ministro en funciones Gabriel Attal, la proposición de un Gobierno sin dirigentes de La Francia Insumisa es un "simulacro de apertura" que esconde un "golpe de fuerza" de Mélenchon. Eso se debe a que, una vez en el Gobierno, el NFP aplicaría su programa electoral, que es en realidad una "réplica fiel" del proyecto de LFI y que, según él, "pondría a Francia de rodillas".

Attal ha llamado a buscar una alianza entre partidos de izquierda y de derecha "republicanos", lo que dejaría fuera a la ultraderecha pero también a La Francia Insumisa.

Por el momento, se mantiene la incógnita sobre cuándo se designará al nuevo primer ministro. Macron no ha establecido un plazo concreto para dar el paso, aunque todas las partes anticipan movimientos esta semana.