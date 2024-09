Venezuela llama a consultas al embajador de España por las palabras "injerencistas" de ministra de Defensa

El Gobierno de Maduro tacha de "insolentes, injerencistas y groseras" las declaraciones de Robles, quien criticó la "persecución" y la "limitación de derechos fundamentales" de los opositores antichavistas. El ministro Albares ha quitado importancia a la medida: "Son decisiones soberanas".

Agencias | EITB Media

publicado: 13/09/2024 08:17 (UTC+2)

última actualización: 13/09/2024 10:56 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Venezuelak kontsultara deitu du Espainiako enbaxadorea, Defentsa ministroaren hitz "injerenteengatik"

Venezuela ha llamado a consultas al embajador de España en Caracas, Ramón Santos. El Gobierno de Nicolás Maduro considera "insolentes, injerencistas y groseras declaraciones" las palabras de la ministra española de Defensa, Margarita Robles, quien criticó la "persecución" y "limitación de derechos fundamentales" que, a su juicio, sufren los opositores en la nación suramericana.

Según ha explicado el canciller venezolano, Yván Gil, en su canal de Telegram, el embajador debe comparecer en el Ministerio de Relaciones Exteriores este viernes a instancias del Ejecutivo chavista. Venezuela considera que las declaraciones de Robles "apuntan a un deterioro de las relaciones entre ambos países".

El Ejecutivo de Maduro, ha explicado Gil, ha llamado también a consulta a su embajadora acreditada en España, Gladys Gutiérrez, aunque no ha precisado si la cita es para la misma fecha en la que Santos debe acudir a la Cancillería o en otra.

Robles manifestó, tras la llegada Edmundo González Urrutia, a España, que lo que hace el Gobierno de Venezuela con "muchísimos" antichavistas es "inaceptable e inasumible".

"Son decisiones soberanas"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha expresado su respeto a la "decisión soberana" de Venezuela,y ha evitado calificar al ejecutivo de Maduro como una "dictadura", como lo había hecho la ministra de Defensa, Margarita Robles.

"Convocar a un embajador, yo lo he hecho en varias ocasiones, y llamar a consultas son decisiones soberanas de cada Estado y por lo tanto no hay nada que comentar", ha indicado el ministro en una entrevista en RNE, donde ha recordado que trabaja para "tener las mejores relaciones posibles con el pueblo hermano de Venezuela", del que el pueblo español se siente "tremendamente cercano".Asimismo, ha evitado calificar a Venezuela como una "dictadura", al contrario de lo que hizo la víspera la ministra de Defensa, Margarita Robles, desencadenando la respuesta de Caracas. Albares ha esgrimido que como no es ni "catedrático de Derecho constitucional" ni "un politólogo", sino ministro de Exteriores, es "la última persona" que debe poner "cualquier tipo de calificativos", sobre todo de "un país hermano" el venezolano.