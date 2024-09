Quién es el detenido acusado de intentar asesinar a Donald Trump

Según medios estadounidenses, el arrestado es Ryan Wesley Routh, de 58 años. Ha sido captado cuando presuntamente huía del lugar dejando tras de sí una AK-47. Tiene antecedentes penales y recientemente había lanzado mensajes a favor de Ucrania.

Euskaraz irakurri: Nor da Donald Trump hiltzen saiatzea egotzita atxilotutako gizona?

Un ciudadano hawaiano de 58 años, identificado como Ryan Wesley Routh, ha sido detenido este domingo acusado de intentar matar al expresidente Donald Trump en su campo de golf, según han informado las cadenas de televisión estadounidenses CNN y Fox, así como el New York Times. Sin embargo, el FBI no ha querido realizar comentarios sobre la identidad del sospechoso, y Reuters no ha podido verificar su identidad de forma independiente.

El servicio secreto estadounidense sí ha confirmado que un varón ha sido arrestado cuando intentaba huir de las inmediaciones del Trump International Golf Club de Palm Beach (Florida) en una furgoneta negra después de haber abandonado en unos arbustos una AK-47, dos mochilas y una cámara GoPro. El FBI estaría investigando el incidente como un "intento de asesinato".

Según precisan, el hombre armado ha sido avistado por los agentes de seguridad de Trump, y han abierto fuego contra él. El presunto atacante ha salido corriendo de entre unos arbustos en los que se estaba escondiendo, hasta el vehículo en el que ha intentado huir, una camioneta negra cuya matrícula ha logrado fotografiar un testigo.

Según los registros judiciales a los que han accedido varios medios, Wesley fue condenado en 2002 por posesión ilegal de una ametralladora completamente automática. Los registros también muestran condenas por portar un arma oculta, posesión de propiedad robada y atropello y fuga. Según NBC se han presentado más de 100 cargos criminales contra Ryan Routh en Carolina del Norte, donde al parecer vivió algún tiempo.

Según la CNN, el presunto atacante estaba muy involucrado en la guerra de Ucrania contra Rusia y visitó el país europeo en 2022.

Reuters ha hallado los perfiles que Wesley en X, Facebook y Linkedin. La red social X ha borrado posteriormente su perfil argumentando que viola las reglas de uso.

Según los mensajes publicados, Wesley era muy activo en las redes sociales. El 21 de abril, dirigió un mensaje a Elon Musk, en el que escribió: "Me gustaría comprarle un cohete. Deseo cargarlo con una ojiva para el búnker de la mansión de Putin en el Mar Negro para acabar con él. ¿Puede darme un precio, por favor?".

Por su parte, el New York Times ha informado que había entrevistado a Routh en 2023 para un artículo sobre los estadounidenses que se ofrecían como voluntarios para ayudar en el esfuerzo bélico de Ucrania. Routh le dijo al Times que había viajado a Ucrania y pasó varios meses allí en 2022 y que estaba tratando de reclutar soldados afganos que huyeron de los talibanes para luchar en Ucrania.

Según él mismo anunció, en 2016 votó a Trump en las presidenciales y en 2020 mantenía su apoyo a los republicanos. Además, se burló de Biden llamándolo "Joe el somnoliento".

El hijo del detenido ha dicho a CNN que no es propio de su padre "hacer algo loco y mucho menos violento". "No sé qué ha pasado en Florida, y espero que las cosas simplemente se hayan exagerado", ha asegurado al medio.