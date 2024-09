Israel dice que centra su foco en el frente norte con Líbano y habla de una "nueva fase de la guerra"

El ministro de Defensa explica que sus operaciones se centran en el norte, aunque no olvidan a los secuestrados en Gaza. Mientras, Netanyahu afirma que tomarán las medidas de seguridad necesarias para el regreso a sus hogares de los civiles evacuados en el norte.

Agencias | EITB Media

publicado: 18/09/2024 21:35 (UTC+2)

última actualización: 18/09/2024 21:58 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Israelek Libanoko frontean jarri du arreta, eta "gerraren fase berri" bat hasi dela esan du

El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, ha insistido una vez más en que "el centro de gravedad" de sus operaciones se sitúa cada vez más en la frontera norte, y ha hablado de una "nueva fase de la guerra", aunque sin pronunciarse sobre las explosiones de dispositivos de comunicación en Líbano en los últimos días.

"Creo que estamos al inicio de una nueva fase en esta guerra, y necesitamos adaptarnos. Necesitamos tener consistencia en el tiempo, esta guerra requiere un gran coraje, determinación y perseverancia", ha afirmado el ministro Gallant. Sobre los objetivos israelíes en el norte, Gallant ha señalado que son "claros y simples", y ha apuntado directamente al regreso seguro de los miles de civiles evacuados por los ataques de Hezbolá a través de la frontera.

Sin embargo, Gallant ha aseverado que las autoridades israelíes no se olvidan de los rehenes capturados por Hamás en Gaza, ni de la situación en el sur. "No nos hemos olvidado de los rehenes y no nos hemos olvidados de nuestras tareas en el sur. Este es nuestro deber y estamos cumpliendo al mismo tiempo", ha remachado el ministro de Defensa.

Por su parte, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Herzi Halevi, ha afirmado que Israel está "muy bien preparado". "La regla es que cada vez que llegamos a una determinada etapa, ya nos hemos preparado para avanzar con fuerza en los dos pasos siguiente. En cada una de estas etapas, el coste para Hezbolá debería ser alto", ha concluído.

Por otro lado, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha aprovechado la ocasión para remarcar que su Gobierno se asegurará de que los civiles evacuados en el norte del país regresen a sus hogares. "Ya he dicho que devolveremos a los residentes del norte sanos y salvos a sus hogares y eso es exactamente lo que haremos", ha manifestado.