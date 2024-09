Abbas pide a la comunidad internacional dejar de enviar armas a Israel: "Todo el mundo es responsable"

El presidente palestino que ha sido recibido entre aplausos al entrar en la sala -algo poco frecuente- ha aprovechado el discurso para criticar a EE.UU., "la mayor democracia del mundo", por haber vetado tres veces resoluciones del Consejo de Seguridad que pedían un alto el fuego en Gaza.

Agencias | EITB

publicado: 26/09/2024 19:07 (UTC+2)

última actualización: 26/09/2024 19:46 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Abbasek nazioarteri eskatu dio utz diezaiola Israeli armak saltzeari: "Mundu osoarena da ardura"

El presidente de Palestina Mahmud Abbas ha afirmado este jueves que "el mundo entero es responsable de lo que le pasa" al pueblo palestino en Gaza y Cisjordania, y ha exigido que cese la venta de armas a Israel.

"Detengan el genocidio. Dejen de vender armas a Israel. Esta locura no puede continuar", ha dicho Abbas ante la Asamblea General de la ONU, cuando se cumple casi un año de la guerra en Gaza, que ha causado ya más de 41 000 muertos, gran parte de ellos civiles.

Abbas, que ha sido recibido con una larga salva de aplausos al entrar en la sala -algo poco frecuente- ha aprovechado el discurso para criticar a Estados Unidos, "la mayor democracia del mundo", por haber vetado en tres ocasiones resoluciones del Consejo de Seguridad que pedían un alto el fuego en Gaza.

"EEUU se quedó solo y dijo: 'No, que sigan los combates'. Usó su veto, y peor aún, proveyó a Israel de armas mortíferas que mataron a miles de civiles", ha exclamado, en una crítica también infrecuente por su contundencia hacia el Gobierno de Washington, principal aliado de Israel en el mundo.

Abbas ha anunciado, además, que va a pedir a la Asamblea General que actúe para expulsar a Israel de las Naciones Unidas, con el argumento de que lleva desde 1949 incumpliendo resoluciones de las propias Naciones Unidas.

Por otra parte, Abbas ha presentado un plan de doce puntos para la posguerra en Gaza, que incluye la petición de "protección internacional para los palestinos", la celebración de elecciones próximamente (pero no ha dado una fecha) y la extensión de la Autoridad Palestina a los dos territorios de Cisjordania y Gaza (donde gobierna Hamás).

Ha pedido también una conferencia internacional auspiciada por la ONU para implementar la solución de los dos Estados, israelí y palestino y ha terminado anunciando una próxima visita suya al territorio de Gaza, para la cual ha pedido ayuda internacional y a la propia ONU de cara a "presionar al Gobierno ocupante y que no impida esta iniciativa".

Al final de su discurso, dos palestinos que se encontraban entre el público han comenzado a gritar "Free Free Palestine" (Palestina libre) y "From the river to the sea" (Del río hasta el mar).

5 000 millones de dólares más para Israel

Israel recibirá más de 5 000 millones de dólares adicionales en ayuda militar por parte de Estados Unidos, según ha anunciado este jueves el Ministerio de Defensa de Israel. En concreto, la nueva ayuda permitirá reforzar los sistemas de la Cúpula de Hierro y la Honda de David (David's Sling), que permiten a Israel interceptar misiles de corto y largo alcance, y poner en marcha un nuevo "sistema de defensa láser" que se encuentra en sus últimas etapas de desarrollo, según un comunicado del Ministerio de Defensa.

Los 5 000 millones se unen a los más de 3 000 millones de dólares en asistencia militar que Israel recibe anualmente como parte de un acuerdo de 10 años con Washington, que entró en vigor en 2019.

Nuevo ataque a escuelas

Al menos 15 personas, incluidos niños, han sido asesinado este jueves en el enésimo ataque israelí contra una escuela. Esta vez, el ataque ha tenido lugar en el campamento de refugiados de Yabalia, en el norte de la Franja de Gaza, poco después de atacar también la escuela de Faluya.

El Ejército ha asegurado que su ataque iba dirigido contra un grupo de milicianos que operaban desde un "centro de comando" instalado en el complejo y, como siempre que ataca infraestructura civil en Gaza, ha acusado al grupo islamista Hamás de "abusar" de este tipo de estructuras, que suelen acoger a cientos de civiles desplazados.