Patxi Beitia, vasco que vive en Tampa (Florida): "Estamos sin luz, pero creo que nadie ha resultado herido"

Beitia ha seguido el paso del huracán Milton desde su casa en la ciudad del estado de Florida. Según ha admitido, "todo se mueve aquí" pero parece que el ciclón ha llegado debilitado.

EITB Media

publicado: 10/10/2024 09:36 (UTC+2)

última actualización: 10/10/2024 09:36 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Patxi Beitia, Tampan bizi den euskalduna: "Argindar gabe gaude, baina ez dut ikusi inork min hartu duenik"

"Estamos sin luz, pero no he visto que nadie haya resultado herido", así ha resumido, desde su vivencia personal, el paso del huracán Milton por Tampa (Florida, EE.UU.) Patxi Beitia, un ciudadano vasco con residencia en la ciudad de la costa oeste estadounidense. El ciclón ha tocado tierra de madrugada con vientos máximos sostenidos de hasta 193 km/h (categoría 3), aunque ha ido perdiendo intensidad conforme avanzaba por el estado.

Entrevistado en Euskadi Irratia, Beitia ha explicado que ha permanecido en su vivienda, ya que no ha sido evacuado. "No tenemos luz, es de noche, mañana a la mañana veremos las consecuencias", ha advertido. Según Beitia, "todo se mueve aquí", y ha precisado que ha llovido "mucho" y el viento ha soplado con "mucha fuerza". "He oído que a un vecino se le ha caído un árbol en la piscina", asegura.

El ciudadano vasco ha relatado que llevaban horas "a la espera" y "preparándose para lo peor", aunque finalmente parece que el huracán ha llegado debilitado. Cuestionado sobre si había valorado abandonar su casa, Beitia ha señalado que le preocupaba más "dejarla que quedarme aquí".