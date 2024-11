Las reacciones a la victoria electoral de Donald Trump

Líderes internacionales han reaccionado, la mayoría a través de mensajes en redes sociales, al triunfo del candidato republicano a la Casa Blanca antes de que se su victoria sea oficial.

AGENCIAS | EITB MEDIA

publicado: 06/11/2024 11:00 (UTC+1)

última actualización: 06/11/2024 13:01 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Munduko buruzagi nagusien erreakzioak, Trumpen garaipenaren aurrean

Donald Trump será el próximo presidente de Estados Unidos. A falta de los resultados oficiales, el candidato republicano se ha proclamado ganador sobre Kamala Harris en la misma noche de la jornada electoral, tras liderar el escrutinio.

En su discurso, ha prometido "curar el país" y "sellar las fronteras". Acompañado de su esposa Melania, sus hijos y gran parte del personal de campaña, Trump ha comparecido ante cientos de seguidores en el centro de convenciones del condado de Palm Beach, en la ciudad de West Palm Beach (Florida). "Es una victoria política que nuestro país nunca ha visto antes, nada como esto", ha dicho el expresidente al público al que ha prometido, que va a "curar el país".

Ursula von der Leyen

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha felicitado "calurosamente" al presidente electo de Estados Unidos, y le ha invitado a trabajar juntos en una agenda transatlántica que beneficie a la UE y a EE. UU. "Felicito calurosamente a Donald J. Trump. La UE y los EE. UU. son más que simples aliados. Estamos unidos por una verdadera asociación entre nuestros pueblos, que une a 800 millones de ciudadanos. Trabajemos, pues, juntos en una agenda transatlántica sólida que siga brindando resultados para ellos", dice el mensje de Von der Leyen, lanzado en en la red social X.

La jefa del Ejecutivo comunitario añadió que el "vínculo" entre la UE y Estados Unidos es "profundo". Esa relación "tiene sus raíces en nuestra historia compartida, nuestro compromiso con la libertad y la democracia y nuestros objetivos comunes de seguridad y oportunidades para todos", ha subrayado la política alemana.

Pedro Sánchez

Por su parte, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha dado la enhorabuena a Donald Trump por su victoria y ha asegurado que trabajarán por mantener unas relaciones bilaterales que ha calificado de estratégicas.

Sánchez ha trasladado su felicitación en su cuenta en la red social X. "Trabajaremos en nuestras relaciones bilaterales estratégicas y en una sólida asociación transatlántica", ha escrito.

Emmanuel Macron

Asimismo, el presidente francés, Emmanuel Macron, tras expresar su enhorabuena, ha dicho estar listo para volver a trabajar con Trump "por la paz y la prosperidad, cada uno con sus convicciones".

En una breve primera reacción en su cuenta de X, Macron ha señalado que está "listo para trabajar juntos como lo supimos hacer durante cuatro años", en referencia al anterior mandato de Trump. El jefe del Estado francés ha insistido en que esa acción en común tiene que hacerse "con sus convicciones y con las mías. Con respeto y ambición. Para más paz y prosperidad".

Olaf Scholz

El canciller alemán, Olaf Scholz, también ha confiado en que Alemania y EE.UU. proseguirán su relación de trabajo "exitosa" para promover la prosperidad y libertad a ambos lados del Atlántico, al felicitar al candidato republicano a la Presidencia estadounidense por su victoria en las elecciones.

"Enhorabuena @realDonaldTrump por su elección como presidente de EE.UU. Alemania y EE.UU tienen una larga y exitosa historia de trabajo conjunto para promover la prosperidad y la libertad a ambos lados del Atlántico. Seguiremos haciéndolo en beneficio de nuestros ciudadanos", ha escrito el político socialdemócrata en la red social X.

Giorgia Meloni

En una breve primera reacción en su cuenta de X, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha felicitado Trump y ha destacado que "ahora se fortalecerá aun más" el "vínculo estratégico" entre ambos países. La líder ultraderechista ha enviado en su "nombre y en el del Gobierno italiano, las más sinceras felicitaciones al presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump".

Volodímir Zelenski

En la misma línea, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha felicitado al candidato republicano por su "impresionante victoria" electoral, y ha expresado su esperanza de que pueda trabajar con él para lograr una paz justa en Ucrania.

Rusia

El Kremlin ha afirmado que la situación en torno a las relaciones bilaterales entre Rusia y Estados Unidos "depende" del próximo presidente estadounidense, si bien ha recalcado que "es prácticamente imposible" que la situación pueda "empeorar", después de que Donald Trump haya sido declarado ganador de las elecciones a la Casa Blanca. "Es prácticamente imposible que las cosas empeoren. Las relaciones están en su punto más bajo", ha dicho el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov.

"Lo que pase dependerá de la próxima cúpula en Estados Unidos", ha señalado, antes de incidir en que Estados Unidos "es un país hostil implicado de forma directa e indirecta en una guerra" contra Moscú.

Benjamin Netanyahu

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, también ha felicitado al candidato republicano a la Casa Blanca, por su "enorme victoria" y ha expresado su deseo de que suponga "un poderoso nuevo compromiso" para la "gran alianza" entre ambos países.

"Su histórica vuelta a la Casa Blanca ofrece un nuevo inicio para Estados Unidos y un poderoso nuevo compromiso con la gran alianza entre Israel y Estados Unidos", ha dicho Netanyahu en un mensaje en su cuenta en la red social X, en la que ha destacado que la victoria de Trump supone "el mayor retorno en la historia".

Gobierno de Irán

Al Gobierno iraní no le importa quién ha ganado las elecciones en Estados Unidos y asevera que las relaciones entre los dos países no van a cambiar. Así lo ha reconocido la portavoz del Ejecutivo iraní, Fatemeh Mohajerani, quien ha asegurado que "la elección del presidente de los Estados Unidos no tiene una relación clara con nosotros. Las políticas generales de Estados Unidos e Irán son políticas fijas".

Hamás

La organización islamista Hamás se ha referido en un comunicado al triunfo de Donald Trump y ha dicho que, aunque es un asunto que compete a los ciudadanos de ese país, los palestinos esperan que ponga fin inmediato al conflicto en Gaza.

"La elección de Trump como el 47º presidente de los EE.UU. es un asunto privado de los estadounidenses, pero los palestinos esperan un cese inmediato de la agresión contra nuestro pueblo, especialmente en Gaza", ha indicado Basem Naim, miembro del buró político de Hamás.

China

Las autoridades de China se han mostrado cautelosas ante los resultados de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. "Respetamos la decisión del pueblo estadounidense", ha aseverado la portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ning.

Ha agregado que Pekín abordará sus relaciones con Washington teniendo en cuenta los principios de "respeto mutuo, coexistencia pacífica y una cooperación que ofrezca ventajas para ambas partes".

Javier Milei

El presidente de Argentina, el ultraliberal Javier Milei, ha felicitado a Trump por su victoria en las elecciones presidenciales y ha agregado que "puede contar con Argentina para llevar a cabo su tarea".

En un mensaje a través de su perfil de X y en inglés, Milei ha escrito: "Donald Trump felicitaciones por su formidable victoria electoral. Ahora, Haga América Grande Otra Vez. Usted sabe que puede contar con Argentina para llevar adelante su tarea. Éxito y bendiciones. Saludos cordiales".