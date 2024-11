Kamala Harris reconoce su derrota: "El resultado no es el que queríamos pero debemos aceptarlo"

La candidata demócrata y vicepresidenta ha asegurado que ya ha felicitado a Trump y aboga por tener una "transferencia pacífica del poder".

Euskaraz irakurri: Kamala Harrisek porrota aitortu du: "Ez dira nahi genituen emaitzak, baina onartu egin behar ditugu"

La candidata demócrata y vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, ha reconocido este miércoles su derrota en las elecciones de Estados Unidos (EE. UU.) asegurando que el resultado no es el que querían ni por el que habían trabajado, pero considera que los demócratas deben "aceptar los resultados de estas elecciones" porque "un principio democrático es que cuando perdemos unas elecciones hay que reconocerlo".

En el escenario de la Universidad de Howard que la noche de los comicios se fue vaciando conforme se conformaban los resultados, Harris ha prometido que "la luz del EE.UU. prometido volverá mientras sigamos trabajando y sigamos luchando".

"Hoy he hablado con el presidente electo Trump y le he felicitado por su victoria. También le he dicho que le ayudaremos a él y a su equipo con su transición y que participaremos en una transferencia pacífica del poder", ha asegurado.

No obstante, la vicepresidenta estadounidense ha indicado que no dejará de luchar "por la libertad, por las oportunidades, por la justicia y la dignidad de todas las personas". "Una lucha por los ideales fundamentales de nuestra nación, los ideales que reflejan lo mejor de Estados Unidos", ha dicho.