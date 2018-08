Internacional

El exmayordomo del papa se declara inocente de la acusación de robo

02/10/2012

En la segunda audiencia del juicio que se sigue contra él en el Vaticano ha justificado su acción señalando que el papa tenía que saber lo que ocurría en el Vaticano.

El exmayordomo del papa, Paolo Gabriele, se ha declarado "inocente" de la acusación de robo con agravantes de documentos reservados del Pontífice, pero "culpable de haber traicionado la confianza puesta en él" por Benedicto XVI.



Gabriele, de 46 años, ha sido interrogado en la segunda audiencia del juicio que se sigue contra él en el Vaticano, en la que también ha prestado declaración el secretario particular de Benedicto XVI, Georg Gänswein, quien ha dicho que nunca sospechó del mayordomo hasta ver publicado el 19 de mayo en el libro "Sua Santita" documentos que nunca habían salido de su despacho.



No obstante, el exmayordomo ha justificado su acción señalando que el papa tenía que saber lo que ocurría en el Vaticano.



En el registro del domicilio de Gabriele encontraron miles de documentos, muchos de ellos originales, procedentes del despacho del secretario del papa, así como el cheque por valor de 100.000 euros donado al papa por la Universidad Católica de Murcia (España), una supuesta pepita de oro y un ejemplar de la Eneida de 1512, que Gabriele insistió en que no sabía cómo habían sido encontradas en su domicilio.



Ha asegurado que desde hacia tiempo recogía documentos del despacho del secretario del papa y los fotocopiaba, pero que su intención en un principio no era la de filtrarlos para que se publicaran en un libro, como al final ocurrió.



Ha manifestado que la situación de "desconcierto" que veía en el Vaticano fue la que le llevó a reunir documentos, de los que hizo fotocopias.



"No era tan iluso como para no saber que pagaría las consecuencias, pero no me considero el único que ha pasado documentos (sobre el Vaticano) a la prensa", ha dicho a preguntas del fiscal.