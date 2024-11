Internacional - Oriente Próximo

Catar no continuará su mediación para una tregua en Gaza

"Les dijimos a los israelíes y a Hamás que mientras se nieguen a negociar un acuerdo de buena fe no se podrá continuar la mediación (...); como resultado, la oficina política de Hamás ya no sirve para su propósito", han afirmado las fuentes, que han pedido no identificarse.

Gaza. Foto: EFE Gaza. Foto: EFE

AGENCIAS | EITB MEDIA

publicado: 09/11/2024 19:23 (UTC+1)

última actualización: 09/11/2024 19:23 (UTC+1)

Whatsapp Whatsapp Facebook Twitter Telegram Clipboard Email

X Link copiado

Euskaraz irakurri: Qatarrek ez du Israelen eta Hamasen arteko bitartekari izaten jarraituko

Catar ha informado a Israel y Hamás de que se retira de la labor de mediación que ha ejercido durante más de un año para una tregua en Gaza, por lo que ha avisado al grupo palestino que su oficina en Doha "ya no sirve el propósito" por el que había sido establecida, han dicho este sábado a EFE fuentes diplomáticas cataríes. "Les dijimos a los israelíes y a Hamás que mientras se nieguen a negociar un acuerdo de buena fe no se podrá continuar la mediación (...); como resultado, la oficina política de Hamás ya no sirve para su propósito", han afirmado las fuentes, que han pedido no identificarse. No han aclarado, sin embargo, si la oficina política que el grupo islamista palestino tiene en Doha desde hace doce años ha sido cerrada ya. Una fuente de Hamás en El Cairo ha negado informaciones que han circulado por medios estadounidenses y árabes de que las autoridades cataríes hayan pedido a los líderes políticos del grupo palestino abandonar Doha ante la falta de avance en las conversaciones para una tregua en Gaza. "Lo que se ha dicho acerca de que los cataríes transmitieron a los líderes de Hamás que residen allí un mensaje de que no son bienvenidos no tiene fundamento", ha señalado la fuente a EFE. Catar no tiene relaciones políticas con Israel, y desde 2012 acoge la oficina política de Hamás en Doha, donde residen varios líderes políticos del grupo, como su exjefe Jaled Mishal o el jefe de su equipo negociador, Jalil al Haya.

Si te interesó esto, quizá te interesen estos otros temas