Biden autoriza el suministro de minas antipersona a Ucrania, según varios medios

Estados Unidos espera que Ucrania utilice las minas en su propio territorio y se ha comprometido a no usarlas en zonas pobladas por sus propios civiles, según afirman varias fuentes citadas por "The Washington Post".

Agencias | EITB Media

publicado: 20/11/2024 07:56 (UTC+1)

última actualización: 20/11/2024 08:02 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Ukrainari pertsonen aurkako minak bidaltzea baimendu du Bidenek, hainbat hedabideren arabera

Joe Biden ha aprobado el suministro de minas terrestres antipersona a Ucrania, según informan funcionarios de su Administración a varios medios estadounidenses y británicos, entre ellos el diario The Washington Post o la BBC. Este anuncio se produce pocos días después de que el presidente estadounidense aprobara el uso por parte de Ucrania de misiles estadounidenses ATACMS, una noticia también adelantada por The Washington Post —diario cercano a Trump— que aún no ha sido confirmada por la Casa Blanca.

Estados Unidos (EE. UU.) espera que Ucrania utilice las minas en su propio territorio y se ha comprometido a no usarlas en zonas pobladas por sus propios civiles, según ha dicho una fuente que ha pedido no ser identificada al citado medio, el primero en informar sobre este nuevo espaldarazo de Biden a Ucrania en su guerra contra las tropas invasoras rusas.

The Washington Post señala que "el envío de minas terrestres antipersona a Ucrania también es potencialmente controvertido, aunque entre un grupo diferente: más de 160 países han firmado un tratado internacional que prohíbe su uso, señalando que las armas indiscriminadas pueden causar daños duraderos a los civiles".

Sin embargo, el Gobierno de Volodomir Zelenski —agrega el diario— las ha buscado desde que Rusia invadió Ucrania en 2022 y las fuerzas rusas han desplegado minas terrestres antipersona generosamente en las líneas del frente, impidiendo que Ucrania avance en su intento de recuperar su propio territorio.

Este suministro de minas antipersona, al igual que el uso de misiles de largo alcance ATACMS suponen un hito en la guerra que empezó en febrero de 2022 y que ayer, martes, cumplió 1000 días.

Rusia ha acusado al presidente saliente estadounidense de "echar leña al fuego" con esa decisión que refuerza ahora la entrega de minas terrestres antipersona. El presidente ruso aprobó ayer, en respuesta, una nueva doctrina nuclear que amplía sus opciones de respuesta ante un ataque con armas convencionales.