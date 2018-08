Internacional

Quieren incrementar el gasto

Cameron amenaza con vetar los presupuestos si la UE no reduce el gasto

Redacción

07/10/2012

El primer ministro británico ha descartado un referéndum para permanecer en la UE pero ha exigido un trato justo en la negociación presupuestaria.

El primer ministro de Reino Unido, David Cameron, ha amenazado con vetar los presupuestos de la Unión Europea (UE) si hay intentos "escandalosos" de incrementar el gasto entre 2014 y 2020. No obstante, Cameron ha descartado un referéndum para permanecer en la UE pero ha exigido un trato justo en la negociación presupuestaria.



En una entrevista concedida al diario británico 'The Sunday Telegraph' que se publica este domingo, Cameron mantiene que congelará las negociaciones sobre los presupuestos de la UE previstas para el próximo mes si Bruselas se niega a reducir el gasto.

"Si tenemos que decir 'no' a un acuerdo que no es justo para Reino Unido, diremos 'no'", sentencia el 'premier' británico, que, además, dice contar con el beneplácito del viceprimer ministro, el liberaldemócrata y europeísta Nick Clegg.

En este sentido, Cameron apela por elaborar dos presupuestos distintos en el seno de la UE: uno para los países de la eurozona y otro para los otros diez restantes, entre los que se encuentra Reino Unido.

Esta propuesta sería bienvenida por el segmento más euroescéptico del Partido Conservador, que propugna un referéndum sobre la pertenencia de Reino Unido en la UE.

Las voces críticas con el 'premier' británico en el seno del Partido Conservador cada vez son más numerosas y, en las quinielas políticas, cada vez suena con más fuerza el alcalde de Londres, Boris Jonhson, para reemplazar a Cameron al frente de los 'tories' en las elecciones de 2015.