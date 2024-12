Decenas de miles de personas se manifiestan en Belgrado contra el Gobierno serbio

Más de 50 facultades en Belgrado, Novi Sad, Nis y Kragujevac están bloqueadas por protestas estudiantiles que exigen responsabilidades por el accidente en la estación de Novi Sad, una ciudad a 70 kilómetros al noreste de la capital, en la que murieron 15 personas.

AGENCIAS | EITB MEDIA

publicado: 22/12/2024 20:55 (UTC+1)

última actualización: 22/12/2024 21:01 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Milaka pertsona manifestatu dira Belgraden, Serbiako Gobernuaren aurka

Decenas de miles de personas han protestado este domingo en Belgrado contra el Gobierno del presidente Aleksandar Vucic, exigiendo responsabilidades por el colapso de la estación de tren en Novi Sad el 1 de noviembre pasado, que dejó 15 muertos.

Reunidos en la céntrica plaza Slavija, estudiantes y ciudadanos pedían a gritos, acompañados de silbatos y hasta vuvuzelas, la dimisión del Ejecutivo y la publicación de toda la documentación sobre las obras de renovación en la estación de tren derrumbada.

En las pancartas se podían ver lemas como: "Vuestras manos están manchadas de sangre", "Cárcel, no dimisiones", "Nosotros no somos vuestros hijos" etc.

"Lo primero que queremos es que el Gobierno deje de mentir y que termine la corrupción, que es sinónimo de este Gobierno", ha explicado una de las estudiantes participantes en las protestas.

Aunque el Ejecutivo ha aseverado en varias ocasiones que ha cumplido con todas las demandas de los manifestantes y ha pedido a los estudiantes que regresen a sus actividades y pongan fin a las bloqueos, los estudiantes continúan organizando protestas.

La protesta organizada hoy ha sido calificada como una de las más grandes en Serbia en los últimos años, según informó la agencia Beta.