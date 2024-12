Oficiales de la cárcel de Marcy en New York matan de una paliza a un preso afroamericano

Robert Brooks fue golpeado por tres guardias de la prisión incluso cuando estaba inconsciente y con sangre en la cara ante la pasividad de otros guardias, todos ellos blancos. Murió al día siguiente. La fiscal general ha publicado el vídeo de la cámara incorporada de uno de los guardias.

Agencias | EITB Media

publicado: 28/12/2024 19:06 (UTC+1)

última actualización: 28/12/2024 19:08 (UTC+1)

El recluso Robert Brooks ha fallecido bajo custodia tras recibir una brutal paliza en la cárcel de Marcy, según un vídeo de una cámara incorporada de uno de los guardias que ha sido publicado.

En la grabación se muestra que Brooks, afroamericano, estaba con las manos atadas a la espalda y fue golpeado con puñetazos y patadas por tres guardias de la prisión incluso cuando estaba inconsciente y con sangre en la cara ante la pasividad de otros guardias, todos ellos blancos. También se puede ver cómo uno de los guardias le deja posteriormente en ropa interior.

El caso está siendo investigado por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, que ha publicado la grabación de la cámara en una sala el pasado 9 de diciembre, según recoge el diario 'New York Post'.

Brooks murió en la mañana del día siguiente tras ser ingresado en el Hospital Wynn de Utica. La muerte fue por "asfixia debido a compresión del cuello", según el informe médico. Por el momento no han trascendido detalles del motivo que llevó a la agresión y posterior muerte del hombre de 43 años.

"Mis más sinceras condolencias para la familia del señor Brooks", ha declarado James este viernes en rueda de prensa. "No me he tomado a la ligera la publicación de este vídeo, en especial en medio de las fiestas", pero "es mi deber y responsabilidad" difundir esta información, ha argumentado.

James ha asegurado que hay una investigación "minuciosa" en marcha y que ya se han reunido con familiares de Brooks para que pudieran revisar las imágenes de lo ocurrido.

El comisario estatal de prisiones, Daniel Martuscello III, ha anunciado la expulsión inmediata de los implicados y la suspensión de empleo y sueldo de otros trece por este "acto vulgar e inhumano que ha acabado sin ningún sentido con una vida". Otro guardia ha dimitido. Además ha anunciado cambios "para garantizar que nunca pueda pasar algo parecido en nuestras instalaciones".

"Esto es un asesinato y habrá responsables", ha subrayado Martuscello. "Estas personas no representan la cultura del departamento ni nada de lo que defiende", ha remachado.Brooks estaba cumpliendo una condena de doce años de prisión por agresión en primer grado por apuñalar reiteradamente a su pareja.