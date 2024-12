La operación de Israel contra el Hospital Kamal Aduan se salda con 20 muertos y más de 240 detenidos

El centro hospitalario ha quedado inactivo, con lo que se priva al norte de la Franja de Gaza de su hospital más importante, dejando sin atención a los 75 000 palestinos que permanecen en la zona.

AGENCIAS | EITB MEDIA

publicado: 29/12/2024 18:26 (UTC+1)

última actualización: 29/12/2024 18:29 (UTC+1)

Las Fuerzas Armadas de Israel han informado este domingo que en la toma del Hospital Kamal Aduan, en el norte de la Franja de Gaza, "murieron 20 terroristas y fueron detenidos otros 240". El hospital, considerado por Israel como un cuartel general del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha sido totalmente desalojado de pacientes y personal y ha sido parcialmente incendiado.

El Hospital Kamal Aduan está en el corazón del campo de refugiados de Yabalia.

El Ejército israelí ha explicado en un comunicado que más de 240 terroristas de Hamás y Yihad Islámica han sido apresados y llevados a territorio israelí para "aportar información de inteligencia valiosa para la guerra".

"Este es una de las detenciones en grupo más grandes llevadas a cabo en un solo punto desde el inicio de la guerra. Durante las detenciones varios terroristas intentaron hacerse pasar por pacientes, incluso escondiéndose en ambulancias, pero fueron identificados por los efectivos y detenidos", ha relatado el Ejército.

Entre los detenidos se encuentra el director del hospital, identificado por fuentes palestinas como el doctor Hosam Abu Safiya. "Es sospechoso de ser miembro de Hamás", dice Israel.

Hamás ya negó en las últimas horas tener ningún miembro en ese hospital.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) denuncia que el asalto al Kamal Aduan se ha producido en medio de "restricciones de acceso para la OMS y sus colaboradores" y que las hostilidades "están echando por tierra todos nuestros esfuerzos y apoyo para mantener el funcionamiento mínimo del centro" en lo que ha interpretado como "un desmantelamiento sistemático del sistema sanitario en Gaza que representa una sentencia de muerte para decenas de miles de palestinos".

Además, ha confirmado que el centro ha quedado inactivo, con lo que se priva al norte de la Franja de Gaza de su hospital más importante, dejando sin atención a los 75 000 palestinos que aún permanecen en la zona.

Israel ordena evacuar barrios del norte de Gaza tras el lanzamiento de cinco cohetes

Además, el Ejército israelí ordenó este domingo a los residentes de varias zonas del norte de Gaza desplazarse hacia Ciudad de Gaza, después de detectar el lanzamiento de cinco cohetes contra las comunidades israelíes fronterizas, de los que dos fueron interceptados y el resto cayeron en zonas despobladas.

En un mensaje en redes sociales, el portavoz en lengua árabe del Ejército, Avichay Adraee, dijo a los residentes de estas áreas, ubicadas en los alrededores de la ciudad de Yabalia, que se desplacen "por su seguridad" a Ciudad de Gaza, antes de que las fuerzas israelíes ataquen la zona.

Además, al menos nueve personas han muerto y más de una veintena han resulado heridas, entre ellos niños, después de que tanques israelíes bombardearan viviendas al noroeste del campo de refugiados de Nuiserat, en el centro de la Franja de Gaza.

Muere un bebé de un mes y medio por frío en Gaza, denuncian sus familiares

Por otra parte, un bebé de un mes y medio de edad ha fallecido en la Franja de Gaza a causa del extremo frío y las precarias condiciones en Deir al Balah, en el centro del enclave, confirmaron sus familiares a la agencia de noticias EFE.

"Me desperté a las tres de la mañana y le dije a mi esposa que el bebé no estaba bien. Ella me decía que estaba tratando de despertarlo, pero no podía. Cuando lo llevé a la cama, vi que estaba completamente congelado, como si estuviera cubierto de hielo", dijo el padre del bebé, Yihya Muhammad al Batran.

Al Batran explicó que, debido a la falta de electricidad, no pudo cargar un calefactor que le habían donado para mantener a su bebé Azm, quien tenía un mes y medio, a una temperatura estable.