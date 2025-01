González Urrutia inicia una gira para obtener respaldo a su objetivo de asumir la Presidencia de Venezuela

Este sábado se ha reunido con Javier Milei en Buenos Aires (Argentina) y con Luis Lacalle Pou en Montevideo (Uruguay). Su agenda incluye, de momento, un viaje en las "próximas horas" a Estados Unidos, donde prevé reunirse con Joe Biden, y visitas a Panamá y República Dominicana.

Agencias | EITB Media

publicado: 04/01/2025 22:50 (UTC+1)

última actualización: 04/01/2025 23:11 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Gonzalez Urrutiak bira hasi du Venezuelako presidentetza lortzeko bere asmoan babesak lortzeko

El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia ha iniciado este sábado en Argentina una gira internacional que incluirá, entre otros países, Estados Unidos, para buscar respaldo a su objetivo de asumir la Presidencia de Venezuela el próximo viernes, en abierta disputa con el actual mandatario venezolano Nicolás Maduro.

González Urrutia, de 75 años y asilado en España desde septiembre pasado, se ha reunido en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino, con el presidente Javier Milei, quien le ha reconocido como el mandatario electo en los comicios del pasado 28 de julio y le ha dado su apoyo para lograr una transición democrática en Venezuela.

Consciente de las complejas circunstancias que existen para regresar a Venezuela y asumir la Presidencia, González Urrutia se ha lanzado a consolidar los apoyos de otros gobiernos.

Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio tanto las autoridades chavistas como la oposición antichavista, que ha denunciado un supuesto fraude electoral, se han adjudicado la victoria.

Su agenda incluye, de momento, un viaje en las "próximas horas" a Estados Unidos, donde prevé reunirse con Joe Biden y otros dirigentes políticos, y visitas a Panamá y República Dominicana.

"Hoy, más que nunca, me siento geográfica y emocionalmente más cerca de cumplir el mandato que nos dieron los venezolanos en las elecciones de julio", ha asegurado el político en una rueda de prensa, junto al canciller argentino, Gerardo Werthein, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Nicolás Maduro, en el poder desde 2013, planea iniciar un nuevo mandato el 10 de enero. Su Gobierno ha ofrecido una recompensa por datos sobre el paradero de González Urrutia, sobre quien pesa una orden de captura y está acusado de varios delitos.

"Yo no voy a revelar más de lo que ya he dicho: que mi intención es ir a Venezuela simplemente a tomar posesión del mandato que me dieron los venezolanos al elegirme con más de 7 millones de votos", ha afirmado González Urrutia.